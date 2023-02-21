Glovo построит в Киеве первый перехватывающий велопаркинг возле метро
Компания Glovo планирует создать первый в Киеве и Украине перехватывающий велопаркинг возле станции метро "Почайна".
Об этом говорится в пресс-релизе компании.
Отмечается, что Glovo и Киевский городской совет подписали меморандум о сотрудничестве.
Самым масштабным проектом в его рамках станет создание первого в Украине пересадочного узла для велотранспорта
Размер инвестиций в проект - 5 миллионов гривен.
Пересадочный узел предусматривает, что у киевлян будет возможность оставлять на целый день свои велосипеды на охранном паркинге возле метро по дороге на работу, а возвращаясь вечером, забирать их.
Велопарковку планируют построить на пересечении пр. Оболонского и пр. Степана Бандеры возле ст. м. Почайна в Оболонском районе.
"Это место выбрали из-за наличия велополос и возможности безопасно добраться на велосипеде согласно Правилам дорожного движения
Решение принимали совместно с Департаментом транспортной инфраструктуры КГГА и ОО Ассоциация велосипедистов Киева - U-Cycle", - говорится в сообщении.
Экономическая правда