Glovo построит в Киеве первый перехватывающий велопаркинг возле метро

Компания Glovo планирует создать первый в Киеве и Украине перехватывающий велопаркинг возле станции метро "Почайна".

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Отмечается, что Glovo и Киевский городской совет подписали меморандум о сотрудничестве.

Самым масштабным проектом в его рамках станет создание первого в Украине пересадочного узла для велотранспорта

Размер инвестиций в проект - 5 миллионов гривен.

Пересадочный узел предусматривает, что у киевлян будет возможность оставлять на целый день свои велосипеды на охранном паркинге возле метро по дороге на работу, а возвращаясь вечером, забирать их.

Велопарковку планируют построить на пересечении пр. Оболонского и пр. Степана Бандеры возле ст. м. Почайна в Оболонском районе.