Правительство предлагает упростить погашение кредитов для ВПЛ и жителей регионов, где ведутся боевые действия.

Кабмин предлагает упростить условия погашения кредитов для граждан, внутренне перемещенных лиц из регионов, где ведутся боевые действия или временно оккупированы, а также граждан, проживающих на этих территориях.

Об этом сообщили в Минреинтеграции, передает Интерфакс-Украина.

В ведомстве отметили, что по результатам обработки обращений граждан выявили проблему начисления непропорционально больших процентов за кредиты, потребителями которых являются люди, проживающие на пораженных войной территориях, или ВПО.

Поэтому в законопроекте предлагается на период военного положения ввести обязательную реструктуризацию по договорам о потребительском кредите для граждан:

состоящие на учете как ВПЛ;

постоянно проживают или уехали с территории, где ведутся (велись) боевые действия, или ТОТ.

Эти граждане смогут воспользоваться механизмом реструктуризации при условии, если государственная и социальная материальная помощь или пенсионное обеспечение, благотворительная помощь является единственным источником дохода потребителя и членов его семьи. А также если потребитель или член его семьи являются лицом с инвалидностью в результате войны и совокупный размер дохода потребителя и членов его семьи не превышает размера двух минимальных заработных плат.

Также в проекте закона предлагается установить, что на период военного положения и в течение 30 дней после дня его прекращения кредитору и коллекторской компании запрещается осуществлять меры по урегулированию просроченной задолженности по отношению к потребителям.

Кроме этого, полученные в результате такой реструктуризации доходы не облагаются налогом.