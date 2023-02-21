Jaguar Land Rover откроет три центра разработки беспилотных авто в Европе

Производитель автомобилей класса люкс Jaguar Land Rover объявил, что открывает три новых инженерных центра в Европе для разработки технологий автономных транспортных средств в рамках партнерства с компанией Nvidia, которая работает, в частности, в сфере искусственного интеллекта.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что инженерные центры в Мюнхене, Болонье и Мадриде будут разрабатывать системы беспилотного вождения для следующего поколения роскошных автомобилей JLR. JLR уже имеет шесть глобальных технологических центров в США, Китае и Европе.

JLR, подразделение индийской Tata Motors, заявил, что эти места были выбраны из-за наличия на местах специалистов по цифровой инженерии, и создаст почти 100 инженерных рабочих мест, ориентированных на разработку систем помощи водителю и искусственного интеллекта для беспилотных автомобилей.

В прошлом году JLR и Nvidia объявили о многолетнем соглашении, согласно которому они будут совместно работать над автомобилями Jaguar и Land Rover, которые выйдут на рынок в 2025 году и позже.

"Партнерство с Nvidia дает JLR хорошо финансируемого союзника, который пытается догнать Tesla и других конкурентов на рынке роскошных автомобилей в гонке цифровых технологий", - пишет агентство.

Экономическая правда