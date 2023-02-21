"Не исключаю этого": Гетманцев о взятках за разблокировку налоговых накладных
Глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев не исключает, что некоторые налоговики могут брать взятки от бизнеса за то, чтобы им разблокировали налоговые накладные.
Об этом он сообщил в эксклюзивном интервью главному редактору ЭП Дмитрию Денкову.
"И вы меня сейчас спрашиваете, возможна ли такая ситуация, когда где-то в области за разблокирование налоговой накладной берут деньги. Я не исключаю этого. Более того, я прошу мне сообщить об этом", - заявил нардеп.
Блокировка накладной осуществляется системой автоматического администрирования НДС - на основании заложенного в нее алгоритма. Налоговые накладные предоставляют предприятиям право на уменьшение своих обязательств по НДС или даже на получение бюджетного возмещения.
После того, как система блокирует налоговую накладную, предприятие имеет право обратиться в налоговую по поводу ее разблокировки. Решение о разблокировке принимает комиссия из работников налоговой. Именно на этом этапе и может возникать коррупция, признает Гетманцев.
"Есть ли человеческий фактор? Есть. Отрицаю ли я на низовом уровне возможность как-то договориться с налоговой? Я не могу возразить, я же умный человек, который живет в этой стране, и который понимает, что 24 тысячи налоговиков не могут в один день превратиться в абсолютно честных людей. Хотя большинство из них честные", - добавил нардеп.
В октябре 2022 года, правительство спровоцировало скачок блокировок налоговых накладных, внеся изменения в систему автоматического администрирования НДС. По словам Гетманцева, это позволило правительству собрать дополнительно 4 млрд грн налогов.
"Я тут о другом хотел сказать - эта сумма несопоставима с теми проблемами, которые нанесло это решение бизнесу. Сейчас разрабатываются уже вторые изменения в это постановление №1165. Первые изменения вступили в силу 11 января. Сейчас будут вторые изменения, которые будут улучшать систему блокировки налоговых накладных", - отметил Гетманцев.
По его словам, процент блокировки налоговых накладных снизился - с 1,5% в декабре до 0,9% в январе.
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Экономическая правда