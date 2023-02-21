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"Не исключаю этого": Гетманцев о взятках за разблокировку налоговых накладных

Вторник, 21 февраля 2023, 13:55 - Экономическая правда
 
фото: эп

Глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев не исключает, что некоторые налоговики могут брать взятки от бизнеса за то, чтобы им разблокировали налоговые накладные.

Об этом он сообщил в эксклюзивном интервью главному редактору ЭП Дмитрию Денкову.

"И вы меня сейчас спрашиваете, возможна ли такая ситуация, когда где-то в области за разблокирование налоговой накладной берут деньги. Я не исключаю этого. Более того, я прошу мне сообщить об этом", - заявил нардеп.

Блокировка накладной осуществляется системой автоматического администрирования НДС - на основании заложенного в нее алгоритма. Налоговые накладные предоставляют предприятиям право на уменьшение своих обязательств по НДС или даже на получение бюджетного возмещения.

После того, как система блокирует налоговую накладную, предприятие имеет право обратиться в налоговую по поводу ее разблокировки. Решение о разблокировке принимает комиссия из работников налоговой. Именно на этом этапе и может возникать коррупция, признает Гетманцев.

"Есть ли человеческий фактор? Есть. Отрицаю ли я на низовом уровне возможность как-то договориться с налоговой? Я не могу возразить, я же умный человек, который живет в этой стране, и который понимает, что 24 тысячи налоговиков не могут в один день превратиться в абсолютно честных людей. Хотя большинство из них честные", - добавил нардеп.

В октябре 2022 года, правительство спровоцировало скачок блокировок налоговых накладных, внеся изменения в систему автоматического администрирования НДС. По словам Гетманцева, это позволило правительству собрать дополнительно 4 млрд грн налогов.

"Я тут о другом хотел сказать - эта сумма несопоставима с теми проблемами, которые нанесло это решение бизнесу. Сейчас разрабатываются уже вторые изменения в это постановление №1165. Первые изменения вступили в силу 11 января. Сейчас будут вторые изменения, которые будут улучшать систему блокировки налоговых накладных", - отметил Гетманцев.

По его словам, процент блокировки налоговых накладных снизился - с 1,5% в декабре до 0,9% в январе.

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Экономическая правда

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