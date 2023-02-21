Экспорт российской мебели из-за санкций в прошлом году обвалился на 40%

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Из-за европейских санкций на ввоз мебели из России в страны ЕС российские производители за год потеряли около 18 млрд рублей, а экспорт этой продукции упал почти на 40%. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на данные Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности. Так, по итогам 2022 года объем экспорта мебели из РФ упал на 39% в годовом измерении - до 29,5 млрд рублей. "В результате от сокращения вывоза за рубеж продукции российские мебельщики потеряли в прошлом году совокупно около 18 млрд рублей. Если в 2021 году Россия экспортировала около 16% всей произведенной мебели, то в прошлом году - вдвое меньше", - говорится в сообщении. На статистику общей экспортной выручки во многом негативно повлияло сворачивание шведской IKEA своего российского бизнеса, поскольку компания экспортировала значительную часть произведенной в РФ готовой продукции, говорят в ассоциации. В 2019 году председатель совета директоров ГК Ingka (куда входит IKEA) в РФ Патрик Энтони заявлял, что на компанию приходилось около 25% в общем объеме экспорта мебели из страны. Но основной причиной значительного сокращения стало закрытие с прошлой весны для российских мебельных компаний европейских рынков из-за наложенных ЕС санкций на ввоз этой продукции из РФ.

"Производители попытались переориентироваться на ближнее зарубежье - Казахстан, Узбекистан, Азербайджан и другие страны СНГ. Но судя по итоговой статистике, экспорт в эти страны пока не компенсировал закрытие рынка ЕС.

Участники рынка утверждают, что продолжат увеличивать экспорт в ближнее зарубежье. Основатель Divan.ru Антон Макаров говорит, что компания уже работает с трейдерами в Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане, Таджикистане и планирует наладить экспорт в Монголию, Грузию и Армению. Гендиректор "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров считает в текущей ситуации перспективным экспорт мебели в ряд стран СНГ, где растет ввод жилья и потребительский рынок в целом", - пишет газета.

Участники рынка считают, что мебель из РФ может быть востребована в странах Ближнего Востока, Северной Африки и в Китае.

В частности, Mr.Doors, по словам председателя совета директоров Максима Валецкого, рассматривает возможность отправки продукции в Турцию и страны Персидского залива.

В то же время, по данным ассоциации, в 2022 году снизился и импорт мебели в РФ - на 44% год к году, до 103,4 млрд рублей.

Так, доля европейской мебели снизилась в структуре импорта с 50% до 30%.

А объем поставок из стран, которые поддержали антироссийские санкции, в частности из Италии, Германии, Испании и Румынии, составил 30 млрд рублей. При этом доля китайской и белорусской мебели, поставляемой в Россию, в 2022 году выросла до 70%.

Экономическая правда