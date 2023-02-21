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Агропредприятие экснардепа уличили в неуплате более 42 миллионов налога

Вторник, 21 февраля 2023, 13:25 - Экономическая правда

Сельскохозяйственное общество, принадлежащее народному депутату VII созыва, разоблачили в неуплате 42,4 миллиона гривен налогов.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

В Бюро экономической безопасности не называют имя экснардепа, однако известно, что он является владельцем ряда известных торговых марок молочной продукции.

По данным источников ЭП в правоохранительных органах, речь идет о компании семьи Табаловых ПАО "Юрия".

Согласно данным Youcontrol, владельцем компании является производитель молочной продукции "Волошкове поле" (84,45%). Через "Волошкове поле" бенефициарами компании являются экснардеп седьмого созыва Александр Табалов и его сын, также бывший народный депутат Андрей.

По результатам обысков по четырем адресам в административных и офисных зданиях сельскохозяйственного частного акционерного общества, в том числе в Кировоградской области, правоохранители изъяли финансово-хозяйственные документы, которые использовались при совершении уголовного правонарушения и 7,8 млн грн наличности.

Детективы установили, что должностные лица компании в течение 2021 года завысили налоговый кредит в декларациях по налогу на добавленную стоимость.

"Это сельскохозяйственное предприятие документально оформляло финансово-хозяйственные операции по закупке зерновых культур у субъектов хозяйствования с признаками "фиктивности". Использование такой схемы привело к фактическому непоступлению в Государственный бюджет Украины средств в размере 42,4 млн. грн.", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование по фактам умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах продолжается.

Экономическая правда

БЭБ налоги аграрии
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