Агропредприятие экснардепа уличили в неуплате более 42 миллионов налога
Сельскохозяйственное общество, принадлежащее народному депутату VII созыва, разоблачили в неуплате 42,4 миллиона гривен налогов.
Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
В Бюро экономической безопасности не называют имя экснардепа, однако известно, что он является владельцем ряда известных торговых марок молочной продукции.
По данным источников ЭП в правоохранительных органах, речь идет о компании семьи Табаловых ПАО "Юрия".
Согласно данным Youcontrol, владельцем компании является производитель молочной продукции "Волошкове поле" (84,45%). Через "Волошкове поле" бенефициарами компании являются экснардеп седьмого созыва Александр Табалов и его сын, также бывший народный депутат Андрей.
По результатам обысков по четырем адресам в административных и офисных зданиях сельскохозяйственного частного акционерного общества, в том числе в Кировоградской области, правоохранители изъяли финансово-хозяйственные документы, которые использовались при совершении уголовного правонарушения и 7,8 млн грн наличности.
Детективы установили, что должностные лица компании в течение 2021 года завысили налоговый кредит в декларациях по налогу на добавленную стоимость.
"Это сельскохозяйственное предприятие документально оформляло финансово-хозяйственные операции по закупке зерновых культур у субъектов хозяйствования с признаками "фиктивности". Использование такой схемы привело к фактическому непоступлению в Государственный бюджет Украины средств в размере 42,4 млн. грн.", - говорится в сообщении.
Досудебное расследование по фактам умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах продолжается.
Экономическая правда