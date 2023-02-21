Агропредприятие экснардепа уличили в неуплате более 42 миллионов налога

Сельскохозяйственное общество, принадлежащее народному депутату VII созыва, разоблачили в неуплате 42,4 миллиона гривен налогов.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

В Бюро экономической безопасности не называют имя экснардепа, однако известно, что он является владельцем ряда известных торговых марок молочной продукции.

По данным источников ЭП в правоохранительных органах, речь идет о компании семьи Табаловых ПАО "Юрия".

Согласно данным Youcontrol, владельцем компании является производитель молочной продукции "Волошкове поле" (84,45%). Через "Волошкове поле" бенефициарами компании являются экснардеп седьмого созыва Александр Табалов и его сын, также бывший народный депутат Андрей.

По результатам обысков по четырем адресам в административных и офисных зданиях сельскохозяйственного частного акционерного общества, в том числе в Кировоградской области, правоохранители изъяли финансово-хозяйственные документы, которые использовались при совершении уголовного правонарушения и 7,8 млн грн наличности.

Детективы установили, что должностные лица компании в течение 2021 года завысили налоговый кредит в декларациях по налогу на добавленную стоимость.