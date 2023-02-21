Дефицита в энергосистеме нет, лимиты к областям не доводились – "Укрэнерго"

Дефицит мощности в энергосистеме отсутствует и сейчас не прогнозируется, потребление - на уровне понедельника.

Об этом заявили в "Укрэнерго".

"Все электростанции работают согласно командам диспетчеров "Укрэнерго". Импорт электроэнергии незначительный и существенно уменьшается благодаря стабилизации электроснабжения в стране", - заявили в госкомпании.

При этом лимиты потребления в области не доводились из-за отсутствия дефицита в мощности в энергосистеме.

"Однако при изменении ситуации в энергосистеме и резком росте потребления возможно применение отключений.

Измерения фактического потребления проводятся в Киевской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях. Вследствие неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер, местами с дождем и мокрым снегом) имеют место нарушения электроснабжения потребителей из-за повреждения сетей операторов системы распределения в ряде областей Украины. Бригады облэнерго уже работают над восстановлением их питания", - добавили в "Укрэнерго".

В Одессе и Одесском районе остаются сетевые ограничения из-за повреждения оборудования на подстанциях НЭК "Укрэнерго" в результате прошлых ракетных ударов и атак дронами, что приводит к необходимости применения графиков почасовых отключений во избежание перегрузки оборудования, которое остается в работе.