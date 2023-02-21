Пригожин "заработал" не менее $250 миллионов с 2018 года на ресурсах Африки и Азии

Подсанкционный основатель российского ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин получил более 250 млн долларов дохода за последние четыре года от добычи нефти, газа, алмазов и золота в таких странах как Судан, Сирия и другие.

Об этом говорится в расследовании Financial Times.

Пригожин впервые попал под санкции США в декабре 2016 года, а в 2021 году был объявлен в розыск ФБР.

Но многолетние западные санкции против Пригожина не смогли остановить сотни миллионов, которые поступали к нему от добычи нефти, газа, алмазов и золота от наемников в таких странах, как Судан и Сирия. "Вагнера" обвиняют в нарушениях прав человека, включая убийства, пытки и изнасилования, почти в каждой стране, где он работал.

В 2018 году правительство США наложило санкции на Evro Polis, подконтрольную Пригожину компанию, которая получила энергетические концессии от президента Сирии Башара Асада в обмен на то, что наемники "Вагнера" освобождали нефтяные месторождения от ИГИЛ во время гражданской войны в стране.

Отчетность Evro Polis показывает, что санкции имели ограниченное влияние на ее деятельность: в 2020 году компания продолжала генерировать продажи на сумму 134 млн долл, а чистая прибыль в том году составила 90 млн долл.

Это составляло 180% рентабельности акционерного капитала, который был репатриирован в Россию. В декабре 2021 года, за два месяца до вторжения, компания сообщила о связанном с контрактами падении доходов до чуть более 400 тыс долл, но все еще могла похвастаться 92 млн долл наличности на своем балансе.