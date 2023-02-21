Пригожин "заработал" не менее $250 миллионов с 2018 года на ресурсах Африки и Азии
Подсанкционный основатель российского ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин получил более 250 млн долларов дохода за последние четыре года от добычи нефти, газа, алмазов и золота в таких странах как Судан, Сирия и другие.
Об этом говорится в расследовании Financial Times.
Пригожин впервые попал под санкции США в декабре 2016 года, а в 2021 году был объявлен в розыск ФБР.
Но многолетние западные санкции против Пригожина не смогли остановить сотни миллионов, которые поступали к нему от добычи нефти, газа, алмазов и золота от наемников в таких странах, как Судан и Сирия. "Вагнера" обвиняют в нарушениях прав человека, включая убийства, пытки и изнасилования, почти в каждой стране, где он работал.
В 2018 году правительство США наложило санкции на Evro Polis, подконтрольную Пригожину компанию, которая получила энергетические концессии от президента Сирии Башара Асада в обмен на то, что наемники "Вагнера" освобождали нефтяные месторождения от ИГИЛ во время гражданской войны в стране.
Отчетность Evro Polis показывает, что санкции имели ограниченное влияние на ее деятельность: в 2020 году компания продолжала генерировать продажи на сумму 134 млн долл, а чистая прибыль в том году составила 90 млн долл.
Это составляло 180% рентабельности акционерного капитала, который был репатриирован в Россию. В декабре 2021 года, за два месяца до вторжения, компания сообщила о связанном с контрактами падении доходов до чуть более 400 тыс долл, но все еще могла похвастаться 92 млн долл наличности на своем балансе.
Другие операции Пригожина с наемниками гораздо меньше, но они продолжают торговать, несмотря на санкции. Компания M Invest, занимающаяся добычей золота в Судане, которая попала под санкции правительства США в июле 2020 года, в следующем году все равно получила 2,6 млн долларов.
Две компании, которые, судя по экспортным отчетам, отгрузили большое количество промышленного оборудования компаниям, поддерживаемым Вагнером, в Судане и Центральноафриканской Республике, получили более 6 млн долл дохода до конца 2021 года.
Отчетность также показывает, как некоторые подконтрольные Пригожину компании, похоже, перевели свою деятельность на другие предприятия перед тем, как западные страны начали их закрывать. "Меркурий", компания, работающая в сирийском нефтяном секторе и попавшая под санкции ЕС в 2021 году, за три года, предшествовавшие введению санкций, продала продукции на 67 млн долл, но после этого задекларировала нулевой доход.
Анализ поддерживаемых Вагнером добывающих компаний основывается на их последней доступной отчетности до декабря 2021 года. Доходы и прибыли, задекларированные этими компаниями в России, были переведены из рубля в доллары по текущему обменному курсу. При этом анализ не учитывает внутренние российские предприятия Пригожина, которые получили крупные государственные контракты и составляют значительную часть его состояния.