В киевском метро появятся сквозные вагоны: когда

Город Киев и столичное метро планируют в конце февраля приобрести 50 сквозных вагонов, чего хватит на 10 поездов.

Об этом в интервью ТСН рассказал начальник Киевского метрополитена Виктор Брагинский.

Сейчас, объясняет он, город и Киевский метрополитен проводят процедуру закупки вагонов за счет кредита Европейского банка реконструкции и развития. Теперь должен начаться второй этап процедуры, и в конце февраля состоится аукцион.

"Согласно нашим техническим условиям, мы планируем закупить именно сквозные вагоны. В мире уже мало кто использует отдельные вагоны, а сквозные более просторные и могут вместить больше пассажиров. Мы планируем получить 50 сквозных вагонов - соответственно будет 10 поездов", - отметил Брагинский.

Он отметил, что метрополитен также готовит тендерную документацию на приобретение новых вагонов в рамках проекта "Киевский городской электротранспорт", в рамках которого планирует получить еще 50 сквозных вагонов.

"После того, как будет выбран победитель аукциона, мы планируем получить эту технику уже через год, то есть в 2024 году", - уточнил Брагинский.

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