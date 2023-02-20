В столице возобновили строительство метро на Виноградарь

АО "Киевметрострой" возобновил строительные работы по строительству ветки метро на Виноградарь.

Об этом в интервью ТСН заявил начальник Киевского метрополитена Виктор Брагинский.

"С началом войны и введением военного положения генподрядчик АО "Киевметрострой" сообщил Киевскому метрополитену об отсутствии возможности выполнения работ по строительству метро на Виноградарь. То есть строительство новых станций было остановлено.

Сейчас генподрядчик все же возобновил строительные работы. Конечно, на темпы строительства влияет текущая ситуация, ведь бригады строителей и все, кто привлечен к строительству, во время воздушной тревоги должны быть в безопасности.

Кроме того, нестабильное электроснабжение замедляет рабочий процесс. Но несмотря на трудности, которые возникают из-за войны, киевская городская власть и метрополитен прилагают максимум усилий, чтобы этот проект продолжался", - рассказал Брагинский.

По его словам, сейчас очень трудно назвать четкий срок окончания работ, "потому что невозможно спрогнозировать даже то, что будет завтра".

"Но могу сказать, что сейчас генподрядчик сосредоточил работу над теми участками, которые требуют первоочередного выполнения работ. На открытых участках есть котлованы, если их оставить открытыми, то из-за плотного строительства рядом, они просто могут обвалиться.