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Зерновая инициатива: за выходные из портов отправили более 360 тысяч тонн продовольствия

Понедельник, 20 февраля 2023, 18:58 - Анастасия Жарикова

За выходные из портов Большой Одессы вышли 10 судов с более чем 360 тысяч тонн агропродукции для Африки, Азии и Европы.

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

Кроме того, в рамках программы Grain From Ukraine в направлении Африки вышло пятое судно с украинским зерном.

Балкер VALSAMITIS с 25 тыс. тонн украинской пшеницы в Кению и 5 тыс. тонн в Эфиопию вышел из порта "Черноморск".

Также из порта "Одесса" вышел зафрахтованный Всемирной продовольственной программой ОНН балкер ROYAL STAR. Он доставит 25 тысяч тонн украинской пшеницы в Афганистан.

Всего с 1 августа из портов Большой Одессы вышли 757 судов, экспортировавших 21,9 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.

О работе зернового коридора читайте в статье: Сокращенный рабочий день и сплошные "чаепития". Как Россия пытается сорвать зерновое соглашение

зепно порты агросектор Мининфраструктуры
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Экономическая правда
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