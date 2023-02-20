Зерновая инициатива: за выходные из портов отправили более 360 тысяч тонн продовольствия

За выходные из портов Большой Одессы вышли 10 судов с более чем 360 тысяч тонн агропродукции для Африки, Азии и Европы.

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

Кроме того, в рамках программы Grain From Ukraine в направлении Африки вышло пятое судно с украинским зерном.

Балкер VALSAMITIS с 25 тыс. тонн украинской пшеницы в Кению и 5 тыс. тонн в Эфиопию вышел из порта "Черноморск".

Также из порта "Одесса" вышел зафрахтованный Всемирной продовольственной программой ОНН балкер ROYAL STAR. Он доставит 25 тысяч тонн украинской пшеницы в Афганистан.

Всего с 1 августа из портов Большой Одессы вышли 757 судов, экспортировавших 21,9 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.