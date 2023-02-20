Во вторник на Киевщине будут замерять потребление электроэнергии: будут ли выключать свет

В Киевской области во вторник, 21 февраля, будут проводить замеры потребления электроэнергии - в связи с этим в области не будут применяться графики отключений.

Об этом сообщили в ДТЭК.

"21 февраля по поручению "Укрэнерго" в Киевской области будут проводить замеры потребления электроэнергии. В связи с этим завтра в области не будут применяться графики отключений.

Это поможет определить актуальные показатели потребления для более точного формирования лимитов", - пояснили в компании.

Но из-за повреждения сетей "Укрэнерго" в части Бучанского, Фастовского и Обуховского районов могут происходить стабилизационные отключения по графику.

В ДТЭК советуют, если во вторник исчезнет свет, проверить статус на сайте ДТЭК Киевские региональные электросети.

"Электроснабжение могло исчезнуть из-за локальной аварии или из-за сетевых ограничений. В случае отсутствия информации на сайте вы можете написать нам в личные сообщения на странице в Facebook, или обратиться в колл-центр и оставить заявку", - добавили в компании.