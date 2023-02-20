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Банки выдали льготных кредитов бизнесу еще на 440 миллионов

Понедельник, 20 февраля 2023, 17:45 - Алексей Павлыш

В рамках госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%" за прошедшую неделю уполномоченные банки выдали бизнесу 65 кредитов на общую сумму 0,44 млрд, всего со старта программы - 54 625 кредитов на 171,68 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Госбанки на прошлой неделе заключили 9 кредитных договоров на сумму 70,1 млн грн.

В то же время за период действия военного положения в Украине в рамках программы заключили 19 803 кредитных договоров на общую сумму 82,06 млрд грн (в том числе банками госсектора - 14 717 кредитных договоров на сумму 42,51 млрд грн), из которых:

  • 0,83 млрд грн - на инвестиционные цели;
  • 6,78 млрд грн - как антикризисные кредиты;
  • 4,36 млрд грн - как рефинансирование предварительно полученных кредитов;
  • 25,87 млрд грн - кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей;
  • 44,19 млрд грн - на антивоенные цели.

"Программу реализует Фонд развития предпринимательства (ФРП). Единственным участником ФРП является правительство Украины в лице Министерства финансов Украины, которое координирует все аспекты деятельности Фонда.

На сегодня по государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%" ФРП заключил соглашения о сотрудничестве с 45 банками", - пояснили в Минфине.

Напомним:

В госбюджет в пятницу, 17 февраля, поступила вторая часть дополнительного финансирования на 203 млн долл. от Всемирного банка под гарантии Великобритании.

Экономическая правда

кредиты бизнес Минфин банки
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