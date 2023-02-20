Банки выдали льготных кредитов бизнесу еще на 440 миллионов
В рамках госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%" за прошедшую неделю уполномоченные банки выдали бизнесу 65 кредитов на общую сумму 0,44 млрд, всего со старта программы - 54 625 кредитов на 171,68 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Госбанки на прошлой неделе заключили 9 кредитных договоров на сумму 70,1 млн грн.
В то же время за период действия военного положения в Украине в рамках программы заключили 19 803 кредитных договоров на общую сумму 82,06 млрд грн (в том числе банками госсектора - 14 717 кредитных договоров на сумму 42,51 млрд грн), из которых:
- 0,83 млрд грн - на инвестиционные цели;
- 6,78 млрд грн - как антикризисные кредиты;
- 4,36 млрд грн - как рефинансирование предварительно полученных кредитов;
- 25,87 млрд грн - кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей;
- 44,19 млрд грн - на антивоенные цели.
"Программу реализует Фонд развития предпринимательства (ФРП). Единственным участником ФРП является правительство Украины в лице Министерства финансов Украины, которое координирует все аспекты деятельности Фонда.
На сегодня по государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%" ФРП заключил соглашения о сотрудничестве с 45 банками", - пояснили в Минфине.
Напомним:
В госбюджет в пятницу, 17 февраля, поступила вторая часть дополнительного финансирования на 203 млн долл. от Всемирного банка под гарантии Великобритании.
Экономическая правда