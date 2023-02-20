Новые санкции ЕС против России будут касаться причастных к похищению украинских детей - СМИ

В новом, десятом пакете санкций Европейского Союза предусмотрены ограничения в отношении более 60 российских чиновников и политиков, некоторые из которых считаются причастными к кампании по принудительному вывозу украинских детей в Россию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание EUobserver, в распоряжении которого оказался проект санкций.

ЕС считает трех российских чиновников причастными к массовым похищениям украинских детей с оккупированных территорий. Это российская уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова, вице-премьер Республики Башкортостан Ленара Иванова и московский чиновник Вячеслав Духин.

Остальные 59 россиян в санкционном списке - заместители министров, депутаты, сенаторы, прокуроры, военные командиры и пропагандисты, чьи имена не известны широкой общественности. В качестве примера EUobserver приводит командующего воздушно-десантных войск РФ Михаила Теплинского, который присутствовал во время расстрелов мирных жителей Бучи, и генерал-полковника Сергея Каракаева, ответственного за обстрелы гражданской инфраструктуры.

Под ограничения могут попасть глава российской организации "Россотрудничество" Евгений Примаков, заместители руководителя "Роскомнадзора", медиахолдинги "Россия сегодня" и "Патриот медиа групп", причастные к распространению пропаганды, банки "Альфа-Банк", "Росбанк", "Тинькофф банк" и т.д. - всего 28 новых юридических лиц.

Как отмечает EUobserver, к санкционному списку, подготовленному в ЕС, прилагаются доказательства причастности включенных в него людей к преступлениям, что должно гарантировать невозможность его обжалования в Суде ЕС и будущее привлечение подсанкционных лиц к ответственности по завершении войны.



Издание указывает, что список еще может измениться, поскольку некоторые члены Евросоюза настаивают на наложении санкций на "Росатом" и его руководителя Алексея Лихачева из-за оккупации Запорожской атомной электростанции и возможной причастности к финансированию российской армии. В то же время ранее стало известно, что Европейская комиссия отказалась от планов наложить санкции на российский ядерный сектор или его представителей в следующем пакете санкций.

Ожидается, что предложение десятого пакета санкций ЕС будет рассмотрено уже в понедельник на встрече министров иностранных дел стран блока и будет принято к годовщине полномасштабного вторжения РФ 24 февраля.