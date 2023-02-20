Новые санкции ЕС против России будут касаться причастных к похищению украинских детей - СМИ
В новом, десятом пакете санкций Европейского Союза предусмотрены ограничения в отношении более 60 российских чиновников и политиков, некоторые из которых считаются причастными к кампании по принудительному вывозу украинских детей в Россию.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание EUobserver, в распоряжении которого оказался проект санкций.
ЕС считает трех российских чиновников причастными к массовым похищениям украинских детей с оккупированных территорий. Это российская уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова, вице-премьер Республики Башкортостан Ленара Иванова и московский чиновник Вячеслав Духин.
Остальные 59 россиян в санкционном списке - заместители министров, депутаты, сенаторы, прокуроры, военные командиры и пропагандисты, чьи имена не известны широкой общественности. В качестве примера EUobserver приводит командующего воздушно-десантных войск РФ Михаила Теплинского, который присутствовал во время расстрелов мирных жителей Бучи, и генерал-полковника Сергея Каракаева, ответственного за обстрелы гражданской инфраструктуры.
Под ограничения могут попасть глава российской организации "Россотрудничество" Евгений Примаков, заместители руководителя "Роскомнадзора", медиахолдинги "Россия сегодня" и "Патриот медиа групп", причастные к распространению пропаганды, банки "Альфа-Банк", "Росбанк", "Тинькофф банк" и т.д. - всего 28 новых юридических лиц.
Как отмечает EUobserver, к санкционному списку, подготовленному в ЕС, прилагаются доказательства причастности включенных в него людей к преступлениям, что должно гарантировать невозможность его обжалования в Суде ЕС и будущее привлечение подсанкционных лиц к ответственности по завершении войны.
Ожидается, что предложение десятого пакета санкций ЕС будет рассмотрено уже в понедельник на встрече министров иностранных дел стран блока и будет принято к годовщине полномасштабного вторжения РФ 24 февраля.
Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 15 февраля представила официальное предложение по десятому пакету санкций против России. Предложение предусматривает дальнейшие экспортные запреты стоимостью более 11 млрд евро, чтобы лишить российскую экономику критических технологий и промышленных товаров.