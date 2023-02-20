ЕС выделяет более 17 миллионов евро на цифровизацию Украины

ЕС запускает проект "Цифровая трансформация для Украины" (DT4UA) и выделяет 17,4 млн евро помощи. Программа должна помочь Украине ввести эффективные, доступные и безопасные государственные услуги, а также быстро реагировать на вызовы войны.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Отмечается, что Евросоюз определил 4 направления, на которые направлено финансирование:

развитие цифровых услуг и приложения Дія;

совершенствование обмена данными между реестрами и госучреждениями;

развитие инфраструктуры электронной идентификации в соответствии с регламентом eIDAS;

развитие системы электронного управления, что позволит прозрачно рассматривать уголовные дела.

Отмечается, что команда Минцифры будет внедрять проект вместе с европейскими партнерами из Эстонской академии электронного управления, которая 12 лет сотрудничает с украинским госсектором.

Среди совместных проектов - EGOV4UKRAINE, EU4DigitalUA и "Поддержка ЕС в укреплении кибербезопасности Украины". Сейчас Академия внедряет в Украине четыре проекта с общим бюджетом 41 миллион евро.

Экономическая правда