ЕС выделяет более 17 миллионов евро на цифровизацию Украины
ЕС запускает проект "Цифровая трансформация для Украины" (DT4UA) и выделяет 17,4 млн евро помощи. Программа должна помочь Украине ввести эффективные, доступные и безопасные государственные услуги, а также быстро реагировать на вызовы войны.
Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.
Отмечается, что Евросоюз определил 4 направления, на которые направлено финансирование:
- развитие цифровых услуг и приложения Дія;
- совершенствование обмена данными между реестрами и госучреждениями;
- развитие инфраструктуры электронной идентификации в соответствии с регламентом eIDAS;
- развитие системы электронного управления, что позволит прозрачно рассматривать уголовные дела.
Отмечается, что команда Минцифры будет внедрять проект вместе с европейскими партнерами из Эстонской академии электронного управления, которая 12 лет сотрудничает с украинским госсектором.
Среди совместных проектов - EGOV4UKRAINE, EU4DigitalUA и "Поддержка ЕС в укреплении кибербезопасности Украины". Сейчас Академия внедряет в Украине четыре проекта с общим бюджетом 41 миллион евро.
Экономическая правда