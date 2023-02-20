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ЕС выделяет более 17 миллионов евро на цифровизацию Украины

Понедельник, 20 февраля 2023, 15:42 - Алексей Павлыш

ЕС запускает проект "Цифровая трансформация для Украины" (DT4UA) и выделяет 17,4 млн евро помощи. Программа должна помочь Украине ввести эффективные, доступные и безопасные государственные услуги, а также быстро реагировать на вызовы войны.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Отмечается, что Евросоюз определил 4 направления, на которые направлено финансирование:

  • развитие цифровых услуг и приложения Дія;
  • совершенствование обмена данными между реестрами и госучреждениями;
  • развитие инфраструктуры электронной идентификации в соответствии с регламентом eIDAS;
  • развитие системы электронного управления, что позволит прозрачно рассматривать уголовные дела.

Отмечается, что команда Минцифры будет внедрять проект вместе с европейскими партнерами из Эстонской академии электронного управления, которая 12 лет сотрудничает с украинским госсектором.

Среди совместных проектов - EGOV4UKRAINE, EU4DigitalUA и "Поддержка ЕС в укреплении кибербезопасности Украины". Сейчас Академия внедряет в Украине четыре проекта с общим бюджетом 41 миллион евро.

Экономическая правда

ЕС Минцифра Украина финансы
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