"Укртранснефть" прокомментировала закупки венгерского дизеля с "премией" в 225 долларов

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15 февраля "Экономическая правда" опубликовала материал о закупках "Укртранснафтой" дизтоплива из Венгрии по ценам, которые могли превышать стоимость горючего, импортированного другими госкомпаниями в тот же период. Перед публикацией ЭП обратилась в "Укртранснафту" с просьбой предоставить свои комментарии, однако на момент выхода статьи ответа не получила. Компания прислала объяснение своих закупок через два дня после выхода публикации. Комментарий УТН очень обширный, размером почти со всю статью. Если коротко передать суть, то "Укртранснафта" заявляет, что обнародованные в статье цены на ее дизель – это предварительная стоимость ресурса, а финальная якобы более привлекательна, чем у других участников рынка. В документе ниже публикуем позицию компании полностью: Ниже приводим свои комментарии к позиции "Укртранснафты".

Компания заявляет, что зафиксированные нами пиковые цены на ее дизель – это предварительная стоимость. Якобы, ее сначала загружают в таможенную базу, а уже в следующем месяце смотрят на поведение котировок Platts и формируют окончательную цену.

Предварительная декларация на дизель по цене 1 512 долларов за тонну - в декабре, окончательная с ценой 1 144 доллара за тонну - в январе, но именно за декабрьскую поставку. Затем "Укртранснафта" делает странное сравнение – смотрит на сайтах "Нефторынка" и "Enkorr" какие же цены в Украине по состоянию на дату ее "окончательных" растаможек, и видит, что они ниже рынка.

Объясним в чем нюанс на таком примере. 15 декабря "Укртранснафта" задекларировала на таможне импорт 8 тысяч тонн дизеля по 1 513 долларов за тонну. А в январе посчитала, что это слишком, и для налогообложения указала таможенную цену уже всего 1 134 доллара за тонну.

В свою очередь трейдер "Нефтегаза" ООО "Нафтогаз ойл трейдинг" 11 декабря задекларировал растаможку 2 тысячи тонн дизеля по 1 086 долларов. Причем именно так, как указывает "Укртранснафта" - это уже окончательная декларация.

Еще более интригующие вещи открываются на втором доводе "Укртранснафты".

Она считает "ошибкой" сравнение премии поставщика в ее контракте 225 долларов за тонну с 99 долларами "Укрзализныци".

Мол, железнодорожники поверх этой премии еще оплачивают логистику – перелив в порту, перевалку с европейской на украинскую железную дорогу. Мол именно поэтому стоимость железнодорожного дизеля в окончательных декларациях за декабрь достигала 1 321 доллара за тонну. И это на 187 долларов дороже 1 134 долларов за тонну, которые заплатила "Укртранснафта".

Мы выяснили, что фактурная цена "Укрзализныци" по тем инвойсам составляла 1167 долларов. То есть логистика действительно прибавляла железнодорожникам 154 доллара (1321 минус 1167). И в сумме с премией УЗ 99 долларов это составляет 253 доллара, что выше премии "Укртранснафты" 225 долларов. Но есть нюанс.

Оказалось, что фактурная цена самой "Укртранснафты" до копейки равна таможенной цене.

То есть, если "Укрзализныця" показывает таможне инвойс с ценой покупки дизеля как товара, а затем декларирует сверху расходы на логистику, то "Укртранснафта" хранит в тайне структуру своей закупочной цены. И именно в этом может быть секрет успеха подчиненных Алексея Чернышева.

Во-первых, "Укртранснафта" покупает очень дешевый венгерский дизель. Орбан выбил у Евросоюза для себя льготу – разрешение на продолжение получения дешевой российской нефти по трубопроводу.

Причем по иронии судьбы этот трубопровод проходит по территории Украины, и мы фактически обеспечиваем Орбану возможность получения дешевого сырья для производства дизеля.

Во-вторых, "Укртранснафта" импортирует дизель по "трубе Медведчука". Это очень дешевый способ транспортировки. Он в разы дешевле поставок "Укрзализныци" с перевалкой по портам и железнодорожным путям.

А это значит, что дизель "Укртранснафты" просто физически нельзя ставить в уровень с железнодорожниками. Он априори должен быть дешевле. Вместе с "орбановскими скидками" разница должна быть гораздо больше той разницы в 187 долларов с ценой УЗ, которой хвастается УТН.

В-третьих, "Укртранснафта" закупает нефтепродукты через швейцарскую "дочку" "Нафтогаза". А кто стоит дальше в цепочке к венгерскому производителю "MOL" – коммерческая тайна за семью замками.