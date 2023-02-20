"Метинвест" в 2022 году сократил выплавку стали на 69%

Металлургическая группа "Метинвест" по итогам 2022 года снизила производство готовой продукции на 62%, выплавку стали на 69% по сравнению с годом накануне.

Об этом говорится в отчете о производственных результатах компании.

Согласно ему, выплавка стали снизилась на 69% до 2,9 млн тонн производство чугуна сократилось на 72% до 2,74 млн тонн, кокса – на 64%, до 1,653 млн тонн, в том числе товарного кокса – на 49%, до 811 тыс тонн.

Производство товарных полуфабрикатов уменьшилось на 70% – до 1,02 млн тонн – из-за существенного снижения производства жидкого чугуна.

В 2022 году производство готовой продукции снизилось на 62%, до 2,777 млн. тонн. В то же время выпуск плоского проката уменьшился на 4,247 млн. тонн, до 1,731 млн. тонн из-за остановки мариупольских комбинатов, оккупированных российскими войсками, а также отсутствие стабильных поставок слябов для итальянских перекатных заводов в первой половине отчетного года.

Производство длинного проката снизилось на 71 тыс. тонн, до 1,018 млн тонн – вследствие остановки производства на "Азовстали" и уменьшения производства на Promet Steel из-за неритмичных внутригрупповых поставок заготовки.

Выпуск рельсовой и трубной продукции снизился на 38 и 100 тыс. тонн – до 10 и 18 тыс. тонн соответственно, поскольку эту продукцию производили на металлургических комбинатах во временно оккупированном Мариуполе.