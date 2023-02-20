Курс валют на 20 февраля: сколько стоит гривня в кассах банков и на "черном" рынке

В понедельник, 20 февраля, наличный доллар и евро стабилен как на "черном рынке", так и в банках.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 12:00 курс доллара на "черном рынке" составлял 39,67 - 39,85 грн - неизменно относительно котировок в пятницу, 17 февраля.

Что касается "черного" курса гривны к евро, на это же время курс составлял 42,04 - 42,28 грн. Курс евро также стабилен на "черном" рынке. Для сравнения, в пятницу курс колебался на уровне 42,0 - 42,33 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США - 39,51 - 40,0 грн (курс на 17 февраля - 39,55 - 40,0 грн);

Евро - 41,8 - 42,5 грн (курс на 17 февраля - 41,86 - 42,55 грн).

В разрезе банков наличные курсы следующие:

Приватбанк - 39,2 - 39,7 грн;

Ощадбанк - 39,55 - 40,35 грн;

Укрэксимбанк - 39,6 - 40,1 грн;

Райффайзен - 39,1 - 39,95 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде - 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) - 37,44 грн.