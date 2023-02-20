Реестр волонтеров в прошлом году вырос более чем в 8 раз, чем за все предыдущие годы

В Реестре волонтеров Государственной налоговой службы в 2022 году зарегистрировались 2383 украинца, что в 8,4 раза больше, чем за все время существования этого перечня.

Об этом говорится в данных Опендатабот.

На начало 2023 года ГНС насчитала 2 699 волонтеров.

Реестр волонтеров антитеррористической операции создан еще в 2014 году, и до полномасштабного вторжения в нем было всего 320 человек.

В Опендатаботе отмечают, что примерно 70% регистраций волонтеров за 2022 год пришлось на декабрь.

Опендатабот

"Завершение отчетного периода побудило 1653 граждан в последний месяц года обезопасить себя от проблем с налоговой", - добавляют аналитики.

Среди причин, побуждающих волонтеров зарегистрироваться: