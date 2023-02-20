Реестр волонтеров в прошлом году вырос более чем в 8 раз, чем за все предыдущие годы
В Реестре волонтеров Государственной налоговой службы в 2022 году зарегистрировались 2383 украинца, что в 8,4 раза больше, чем за все время существования этого перечня.
Об этом говорится в данных Опендатабот.
На начало 2023 года ГНС насчитала 2 699 волонтеров.
Реестр волонтеров антитеррористической операции создан еще в 2014 году, и до полномасштабного вторжения в нем было всего 320 человек.
В Опендатаботе отмечают, что примерно 70% регистраций волонтеров за 2022 год пришлось на декабрь.
"Завершение отчетного периода побудило 1653 граждан в последний месяц года обезопасить себя от проблем с налоговой", - добавляют аналитики.
Среди причин, побуждающих волонтеров зарегистрироваться:
- не попасть под налогообложение донатов – без регистрации в официальном перечне ГНС может насчитать 18% налога на доходы физических лиц и 1,5% военного сбора;
- не попасть под финмониторинг и блокировку счетов от банка из-за подозрительности операций по карточкам;
- иметь дополнительный рейтинг доверия, поскольку существует множество мошеннических схем с донатами и недобросовестных сборщиков.
Для того чтобы зарегистрироваться волонтером, нужно подать заявление в ГНС по месту регистрации (бумажную или электронную). В документе указать ИНН и банковские реквизиты волонтера. Включение в реестр производится по заявлению в течение одного рабочего дня.
Экономическая правда