Дефицит в энергосистеме отсутствует, генерации хватает для всех областей

Потребление электроэнергии в понедельник растет, но недостаток мощности в энергосистеме не прогнозируется.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго" в Telegram.

В настоящее время работают все виды электростанций в энергосистеме.

"Из-за благоприятных погодных условий и постепенного роста светового дня увеличилась работа электростанций из возобновляемых источников энергии, мощности которых работают преимущественно в дневные часы. Пока они работают уже утром, частично участвуя в покрытии утреннего пика потребления", – добавили в компании.

Импорт электроэнергии приближается к нулевым значениям.

"Лимиты потребления в области не приходились из-за отсутствия дефицита в мощности в энергосистеме. Однако при изменении ситуации в энергосистеме и резком росте потребления возможно применение отключений", – напомнили в Укрэнерго.

Измерения фактического потребления производятся в соответствии с графиком во Львовской и Одесской областях.