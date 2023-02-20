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Дефицит в энергосистеме отсутствует, генерации хватает для всех областей

Понедельник, 20 февраля 2023, 10:57

Потребление электроэнергии в понедельник растет, но недостаток мощности в энергосистеме не прогнозируется.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго" в Telegram.

В настоящее время работают все виды электростанций в энергосистеме.

"Из-за благоприятных погодных условий и постепенного роста светового дня увеличилась работа электростанций из возобновляемых источников энергии, мощности которых работают преимущественно в дневные часы. Пока они работают уже утром, частично участвуя в покрытии утреннего пика потребления", – добавили в компании.

Импорт электроэнергии приближается к нулевым значениям.

"Лимиты потребления в области не приходились из-за отсутствия дефицита в мощности в энергосистеме. Однако при изменении ситуации в энергосистеме и резком росте потребления возможно применение отключений", – напомнили в Укрэнерго.

Измерения фактического потребления производятся в соответствии с графиком во Львовской и Одесской областях.

В Одесском районе и в Одессе измерения будут проводиться с учетом объемов ограничений при применении графиков почасовых отключений, что связано с сетевыми ограничениями, которые все еще существуют.

Экономическая правда

Укрэнерго электроэнергия
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