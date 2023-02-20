ЕБРР инвестирует $25 миллионов в индустриальный парк во Львове

Европейский банк реконструкции и развития станет владельцем 35% акций львовского индустриального парка М10 и инвестирует в него 24,5 млн долларов.

Об этом сообщает пресс-служба ЕБРР.

Банк констатирует, что полномасштабная война России против Украины привела к перекрытию логистических путей в Украину и из нее, а также внутри страны. Неопределенность относительно морских путей для импорта и экспорта добавляет важности сухопутным маршрутам в и из ЕС через Запад Украины, а также складским мощностям для товаров.

Поэтому ЕБРР принял решение проинвестировать во львовский индустриальный парк М10, который разрабатывается компанией Dragon Capital Томаша Фиалы (владеет изданием "Украинская правда"). М10 расположен в 60 км от украинско-польской границы и "обеспечит новые промышленные и логистические складские помещения, необходимые для обеспечения устойчивой гуманитарной и экономической деятельности в Украине как во время войны, так и в период послевоенного восстановления", - говорят в ЕБРР.

Общая сумма инвестиций составляет до 24,5 млн долларов в проект общей стоимостью 70 млн долларов. Из них до 5,5 млн. долларов будет инвестировано в завершение первого этапа проекта. Реализация Фазы 1, прерванная полномасштабным российским вторжением в Украину в феврале, возобновилась летом 2022 года, а завершение строительства первого складского комплекса площадью 14 400 квадратных метров ожидается во второй половине 2023 года.

"Инвестиции ЕБРР во Львовский индустриальный парк восполняют дефицит финансирования, вызванный неблагоприятной рыночной конъюнктурой, и соответствуют позиции Банка по Украине и его общей реакции на кризис", - добавляют в банке.

В октябре президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо пообещала, что ЕБРР выделит до 3 млрд евро в период 2022-23 годов, чтобы помочь украинскому бизнесу и экономике продолжать функционировать. В 2022 году ЕБРР направил в Украину 1,7 млрд евро и мобилизовал еще 200 млн евро через банки-партнеры.