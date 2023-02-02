Самолет "Мрия" возродится в новой версии игры Microsoft Flight Simulator

ГП "Антонов"

Госпредприятие "Антонов" заключило лицензионный договор с Microsoft о праве использования марки Ан-225 "Мрия" в новой версии игры Microsoft Flight Simulator.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Как говорится в сообщении, благодаря этому каждый пользователь игры сможет почувствовать себя пилотом уникального самолета "Мрия", который в игре будет представлен в виде максимально приближенном к оригиналу.

"Мы хотели запустить эту версию именно на годовщину разрушения самолета до 27 февраля. Наше желание сделать все возможное для восстановления Ан-225. Мы планируем перечислять средства ГП "АНТОНОВ", которое будет отстраивать этот мощный самолет", – отметил глава программы Microsoft Flight Simulator Йорг Ньюман.

Новую игру уже протестировал командир экипажа Ан-225, шеф-пилот Дмитрий Антонов и отметил высокий профессионализм команды, которая работала над разработкой этого продукта и записала приветственную речь пользователям Microsoft Flight Simulator.

В настоящее время ГП "АНТОНОВ" выполняет комплекс расчетно-исследовательских работ с целью разработки программы восстановления Ан-225, которая будет выполняться после окончания войны.

Экономическая правда