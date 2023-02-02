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В Одесской области разоблачили схему хищения дизтоплива на железной дороге

Четверг, 2 февраля 2023, 17:30 - Анастасия Жарикова

В "Укрзализныце" разоблачили и ликвидировали схему хищения 250 тонн дизтоплива в локомотивном депо Одесса-Сортировочная.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Схему обнаружили работники Аппарата директора по экономической и информационной безопасности компании.

В ходе проверки было установлено, что руководство депо заключило безвозмездный договор с частной компанией на перевозку горючего.

"Горючее вывозили, прикрываясь указанным договором, как правило, в выходные дни, но в пункт назначения оно не попадало. Интересно, что по документам подрядчик тратил на перевозку горючего с базы на базу двое суток, при этом расстояние между ними 40 км", - говорится в сообщении.

Фигурантов схемы уже уволили из Укрзализныци, продолжаются проверки. Материалы по делу передали в правоохранительные органы.

Экономическая правда

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