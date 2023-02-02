ЕЦБ повысил ставки на 50 базисных пунктов: обеспокоен высокой инфляцией

Европейский центробанк повысил все три ключевые процентные ставки на полпроцента, поскольку обеспокоен тем, что инфляция остается высокой, несмотря на недавнее падение цен на энергоносители.

Об этом пишет Financial Times.

Так, базовая процентная ставка по кредитам увеличена до 3%, ставка по депозитам - до 2,5%, ставка по маржинальным кредитам - до 3,25%

Базовая ставка ЕЦБ по депозитам достигла 2,5%, самого высокого уровня со времен мирового финансового кризиса.

ЕЦБ пообещал сделать такое же повышение в марте.

"ЕЦБ решил продолжить агрессивное ужесточение монетарной политики после того, как повысил базовую депозитную ставку до 2,5%, заявив после заседания, что он "будет придерживаться этого курса", повышая ставки "стабильными темпами".

Он подтвердил, что на следующем заседании по монетарной политике, назначенном на 16 марта, состоится еще одно повышение ставки на полпроцента", - пишет FT.

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Приверженность ЕЦБ к дальнейшему значительному повышению ставок отличает его от британских и американских коллег, которые на этой неделе дали понять, что процентные ставки близки к своему пику.

Решение ЕЦБ последовало за повышением процентной ставки на пол пункта Банком Англии и на четверть пункта Федеральной резервной системой США в среду.

Однако ФРС замедлила темпы ужесточения монетарной политики на фоне признаков того, что определенное ценовое давление в США ослабляется, а председатель ФРС Джей Пауэлл на этой неделе выразил надежду, что инфляция может вернуться к 2-процентному целевому показателю без "действительно значительного экономического спада".

Банк Англии также намекнул, что он, возможно, достиг пика процентных ставок на уровне 4%.

Экономическая правда