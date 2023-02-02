Киевляне стали арендовать квартиры на более низких этажах из-за обстрелов и электричества

Спрос на аренду квартир, расположенных до 10-го этажа, выше на 50% спроса квартир на более высоких этажах.

Об этом сообщил маркетинг-директор маркетплейса DOM.RIA Сергей Молдаховский в комментарии ЭП.

"Мы наблюдаем тенденцию по спросу на аренду жилья на нижних этажах. Видим, что просмотры квартир с 1-го до 10-го этажа собирают около на 50% больше просмотров, чем жилье выше 10 этажа. Такая ситуация прослеживается с октября 2022 года", - заявил Молдаховский.

По его словам, самыми популярными среди потенциальных арендаторов являются квартиры от 1-го до 5-го этажа.

В то же время, вопрос автономности отопления не стал ключевым фактором при принятии решения об аренде жилья, добавляет эксперт.

"При отключении электроэнергии отопление может исчезать как в квартирах с централизованным отоплением, так и с автономным. Поэтому в этом случае существенным при выборе может стать наличие или возможность установки альтернативного источника электроэнергии в квартире", - добавил Молдаховский.

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