Норвегия увеличит расходы из своего фонда благосостояния на помощь Украине

Норвегия увеличит расходы из своего суверенного фонда благосостояния в ближайшие годы для финансирования военной и гуманитарной помощи Украине.

Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере во время выступления в парламенте в четверг, пишет Reuters.

Фонд благосостояния Нрорвегии, который является одним из крупнейших инвесторов в мире, с капиталом в 1,3 триллиона долларов, резко увеличил поступления, поскольку цены на экспорт норвежской нефти и газа резко выросли после вторжения России в Украину.

Премьер-министр не уточнил, сколько денег Норвегия потратит на помощь Украине, но сказал, что это будет многолетнее обязательство.

"Это приведет к временному увеличению расходов из суверенного фонда благосостояния", - заявил Стоере.

В то же время глава норвежского правительства заверил, что дополнительные расходы не повлияют на внутреннюю экономику Норвегии.

Экономическая правда