Все разделы
Укр / Рус

Норвегия увеличит расходы из своего фонда благосостояния на помощь Украине

Четверг, 2 февраля 2023, 15:33 - Алексей Павлыш

Норвегия увеличит расходы из своего суверенного фонда благосостояния в ближайшие годы для финансирования военной и гуманитарной помощи Украине.

Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере во время выступления в парламенте в четверг, пишет Reuters.

Фонд благосостояния Нрорвегии, который является одним из крупнейших инвесторов в мире, с капиталом в 1,3 триллиона долларов, резко увеличил поступления, поскольку цены на экспорт норвежской нефти и газа резко выросли после вторжения России в Украину.

Премьер-министр не уточнил, сколько денег Норвегия потратит на помощь Украине, но сказал, что это будет многолетнее обязательство.

"Это приведет к временному увеличению расходов из суверенного фонда благосостояния", - заявил Стоере.

В то же время глава норвежского правительства заверил, что дополнительные расходы не повлияют на внутреннюю экономику Норвегии.

Экономическая правда

ВИДЕО ДНЯ
Норвегия финансы деньги Украина
Материалы по теме
Фонд национального благосостояния Норвегии в прошлом году зафиксировал рекордные $164 миллиарда убытков 31 января 2023, 15:12
В Украину прибыла последняя партия подаренных Норвегией мостов 17 января 2023, 14:56
Украина получила от Норвегии 10 мостов, которые установят на освобожденных территориях 11 января 2023, 18:30
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте