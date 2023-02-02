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От продажи военных облигаций с начала войны привлекли более 300 миллиардов

Четверг, 2 февраля 2023, 15:06 - Анастасия Жарикова

К концу января с начала большой войны от продажи военных облигаций удалось привлечь в государственный бюджет 306 миллиардов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В течение этого периода правительство привлекло от размещения на аукционах 203,7 млрд грн, 1,97 млрд долл и более 1 млрд евро.

На погашение по ОВГЗ было направлено 222,3 млрд грн, 2,79 млрд долл. и 662,6 млн евро.

"В январе 2023 года заимствования Министерства финансов на внутреннем долговом рынке на 44 914,9 млн грн превышали его выплаты по облигациям внутреннего государственного займа", - констатируют в Нацбанке.

Напоминаем:

Министерство финансов на аукционе во вторник, 31 января, разместило ОВГЗ на сумму более 10,6 миллиарда гривен, снизив ставки по двум видам бумаг.

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Экономическая правда
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