"Киев Цифровой" интегрировался с "Дією": забрать эвакуированное авто будет проще

Киевляне смогут быстрее вернуть эвакуированное авто - отныне в "Киев Цифровой" можно шерить документы через "Дію".

Об этом сообщает пресс-служба "Дії" в Telegram.

"В приложении Киев Цифровой теперь доступен шеринг водительского удостоверения и техпаспорта. Это означает, что вы сможете быстрее забрать эвакуированное авто", - пояснили в "Дії".

Как это работает

После эвакуации авто вам придет push-уведомление - нужно открыть его и кликнуть Получить автомобиль - добавить водительские документы через Дію - указать дату, когда заберете авто - оплатите штраф - получите QR-код для возврата авто.

"Чтобы поступило уведомление, укажите номер авто в профиле приложения Киев Цифровой. В противном случае нужно нажать на кнопку "К" внизу главного экрана, выбрать сервис "Эвакуация", "Проверить автомобиль" и ввести номер авто", - пояснили в "Дії".

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"Раньше, чтобы забрать эвакуированную машину, надо было фотографировать документы и ожидать решения инспектора. С Дией услуга стала почти автоматической, еще и документы всегда с собой - в смартфоне", - добавили в сервисе.

Экономическая правда