Кубок ATP, футболка Малиновского, ящик вина от Stakhovsky Wines: за донаты на дроны

Вместе с украинским теннисистом, виноделом и волонтером Сергеем Стаховским объявляем сбор на дроны для Сил Обороны. Цель - 1 миллион гривен.

Почему это важно

Волонтеры вместе с обществом фактически самостоятельно закрывают потребности армии в таких дронах, но спрос на них только растет.

На участках с высокой интенсивностью ведения дроны теряются ежедневно, до 40 "птичек" в день. Иногда ситуация может доходить до того, что между моментом потери дрона и получением нового может пройти неделя или больше. Зато враг так же активно использует коммерческие дроны и не испытывает дефицита в квадрокоптерах.

Именно поэтому мы объявляем сбор на дроны с тепловизорами.

Более детально в статье: "Воювали б зараз за Дніпро, а не за Бахмут". Як "весільні дрони" допомагають Силам оборони

О розыгрыше

Участников сбора также смогут принять участие в розыгрыше ценных призов от Сергея.

Лот №1 - Кубок St. Petersburg Open 2009, за победу в турнире ATP в российском Петербурге, где он обыграл аргентинца Орасио Себальоса.

Лот №2 - футболка игрока французского "Марселя" и национальной сборной Украины Руслана Малиновского.

Лот №3 - ящик эксклюзивного вина от Stakhovsky Wines. Винодельню Сергей открыл в конце 2015 года, после длительной работы во Франции. Именно тогда он взял в аренду 20 гектаров земли на Закарпатье и начал выращивать там виноград.

Для участия в розыгрыше необходимо закинуть в банку 100 грн, или больше, если хотите повысить свои шансы на победу.

Реквизиты сбора: Ссылка на Банку: monobank.ua Номер карты Банки: 5375 4112 0353 7498 Цель: 1 000 000.00 ₴ Обязательно указывайте свой контактный номер телефона если вы не клиент Monobank.

Трех победителей розыгрыша выберет алгоритм. Эти лоты вместе с другими подарками от УП и Сергея ждут своих победителей в редакции.

Сергей Стаховский - украинский профессиональный теннисист, обладатель четырех титулов АТР в одиночном разряде и четырех титулов ATP в парном разряде. В январе 2022 года он объявил о завершении спортивной карьеры и планировал сконцентрироваться на винодельческом бизнесе, которым уже несколько лет активно занимается в Украине.

Однако с началом войны Стаховский оказался в рядах территориальной обороны Киева, и сейчас продолжает помогать Силам Обороны.