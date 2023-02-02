Volvo планирует переоборудовать основные модели в электромобили с прицелом на рынок Азии – СМИ

Автопроизводитель Volvo Cars готовится к массовому переоборудованию в электромобили всех своих основных моделей - 3 внедорожников и 2 седанов, а также представить роскошный электрический фургон, направленный на увеличение продаж в Азии.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на 2 источника, знакомые с планами компании.

Ожидается, что шведский автопроизводитель, который на 82% принадлежит китайской Zhejiang Geely Holding Group, выпустит по меньшей мере шесть новых аккумуляторных электромобилей до 2026 года, сообщили Reuters 2 источника.

Ранее Volvo объявила о цели сделать весь свой модельный ряд полностью электрическим к 2030 году. Австралийское подразделение компании заявило, что планирует продавать только электромобили на этом рынке до 2026 года.

"Планы, о которых ранее не сообщалось, являются крупнейшим обновлением модельного ряда Volvo с тех пор, как компания Geely приобрела бренд у Ford Motor в 2010 году.

В рамках сотрудничества с Geely компания Volvo начала делиться с ней такими технологиями, как автомобильные платформы" - напоминает агентство.

По словам собеседников, обновление шведского бренда Volvo, который получил репутацию безопасного и утилитарного дизайна, связано с большим вниманием к потребительским тенденциям в Азии и стремлением увеличить продажи в этой стране.

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В Geely отказались от комментариев.

Отмечается, что в течение следующих 4 лет компания планирует вывести на рынок минивэн или фургон на базе Geely Zeekr, которая продается в Китае.

Zeekr 009 с тремя рядами сидений будет стоить примерно $74 тыс.

По словам собеседников Reuters, компания Volvo перенесла разработку седанов и будущей модели для перевозки людей в свой центр исследований и разработок в Шанхае.

По словам одного из источников, этот центр, который утроил штат дизайнеров до 60 человек, недавно переехал в новое, более крупное здание в Шанхае.

Экономическая правда