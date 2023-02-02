ChatGPT достиг 100 миллионов пользователей в месяц и запустил платную подписку

Чат-бот ChatGPT от OpenAI в январе достиг 100 миллионов активных пользователей ежемесячно и запускает платную ежемесячную подписку для пользователей из США.

Об этом сообщает Reuters.

Согласно исследованию UBS, ChatGPT достиг 100 миллионов активных пользователей ежемесячно только через два месяца после запуска, что сделало его самым быстрорастущим потребительским приложением в истории.

В отчете говорится, что в январе ChatGPT использовали в среднем около 13 миллионов уникальных посетителей в день, что вдвое превышает уровень декабря.

По данным Sensor Tower, TikTok понадобилось примерно девять месяцев после глобального запуска, чтобы охватить 100 миллионов пользователей, а Instagram – 2,5 года.

Агентство напомнило, что ChatGPT может создавать статьи, эссе, шутки и даже стихи в ответ на подсказки. OpenAI, частная компания, поддерживаемая Microsoft Corp, в конце ноября обнародовала его бесплатно.

В четверг OpenAI объявила о месячной подписке в размере 20 долл, сначала только для пользователей в Соединенных Штатах. По словам компании, это обеспечит более стабильный и более быстрый сервис, а также возможность сначала попробовать новые функции.

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Microsoft подтвердила "многомиллиардные инвестиции" в OpenAI, разработчика бота ChatGPT, поскольку видит в системах искусственного интеллекта возможность трансформировать свою бизнес-модель и технологические продукты.

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