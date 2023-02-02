Курс валют на 2 февраля: наличный евро продолжает дорожать, доллар – падает
Четверг, 2 февраля 2023, 12:50 -
В четверг, 2 февраля, гривня укрепилась по отношению к доллару на "черном рынке", но ослабла против евро.
Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.
На 12:15 курс доллара на "черном рынке" составлял 40,11 – 40,24 грн, а в среду, 1 февраля, колебался на уровне 40,24 – 40,32 грн.
Относительно "черного" курса гривны к евро, в это же время курс составлял 43,55 - 43,80 грн. Для сравнения, в среду курс колебался на уровне 43,3 – 43,63 грн.
Средние курсы валют в кассах банков были следующими:
- Доллар США – 40,0 – 40,5 грн (курс на 1 февраля – 40,0 – 40,5 грн);
- Евро – 43,0 – 43,8 грн (курс на 1 февраля – 43,0 – 43,7 грн грн).
В разрезе банков наличные курсы таковы:
- Приватбанк – 39,6 – 40,1 грн;
- Ощадбанк – 40,1 – 40,8 грн;
- Укрэксимбанк – 40,05 – 40,55 грн;
- Райффайзен – 39,9 – 40,55 грн.
Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.
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