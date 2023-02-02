Все разделы
Укр / Рус

Курс валют на 2 февраля: наличный евро продолжает дорожать, доллар – падает

Четверг, 2 февраля 2023, 12:50 - Анастасия Жарикова

В четверг, 2 февраля, гривня укрепилась по отношению к доллару на "черном рынке", но ослабла против евро.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 12:15 курс доллара на "черном рынке" составлял 40,11 – 40,24 грн, а в среду, 1 февраля, колебался на уровне 40,24 – 40,32 грн.

Относительно "черного" курса гривны к евро, в это же время курс составлял 43,55 - 43,80 грн. Для сравнения, в среду курс колебался на уровне 43,3 – 43,63 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

  • Доллар США – 40,0 – 40,5 грн (курс на 1 февраля – 40,0 – 40,5 грн);
  • Евро – 43,0 – 43,8 грн (курс на 1 февраля – 43,0 – 43,7 грн грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

  • Приватбанк – 39,6 – 40,1 грн;
  • Ощадбанк – 40,1 – 40,8 грн;
  • Укрэксимбанк – 40,05 – 40,55 грн;
  • Райффайзен – 39,9 – 40,55 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.

ВИДЕО ДНЯ
курс валют гривня доллар евро
Материалы по теме
Курс валют на 31 января: наличные доллар и евро дешевеют 31 января 2023, 12:07
Курс валют на 30 января: купить доллар и евро стало дешевле 30 января 2023, 14:25
Курс валют на 27 января: доллар в банках дорожает, евро – на уровне четверга 27 января 2023, 13:50
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте