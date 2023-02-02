Работают на оккупантов: ГБР завершило расследование по экс-налоговикам на Херсонщине

Государственное бюро расследований завершило специальное досудебное расследование в отношении двух экс-работниц Налоговой, которые собирают "налоги" для оккупантов на Херсонщине.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Отмечается, что обвинительный акт направлен в суд.

По данным следствия, обе подозреваемые работали в налоговой Херсонщины на разных должностях, а после захвата областного центра начали помогать оккупантам. После освобождения города они сбежали на пока захваченное левобережье в Скадовск, где продолжают помогать агрессору.

В частности, инспектор открыто поддержала оккупантов и помогала оккупационным властям создавать так называемую "налоговую службу". Она лично занималась распределением оплаты в рублях среди других коллаборационистов, назначала им премии и надбавки, вела финансовые дела.

Другая фигурантка дела помогает захватчикам отбирать деньги у населения и предпринимателей на оккупированных территориях Украины под видом "налогов", а часть денег забирает себе.

Обе подозреваемые обвиняются в государственной измене в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного заключения с конфискацией имущества.

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