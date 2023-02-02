Дефицит в энергосистеме несколько уменьшился, превышение лимитов пока не фиксируют – "Укрэнерго"

Потребление электроэнергии несколько уменьшилось по сравнению с началом недели - уменьшился и дефицит в энергосистеме, хотя он все еще остается существенным. Лимиты потребления доведены до всех облэнерго.

Об этом заявили в "Укрэнерго".

"Потребление электроэнергии несколько уменьшилось по сравнению с началом недели. Соответственно, уменьшился и дефицит в энергосистеме, хотя он все еще остается существенным. Генерирующих мощностей в системе достаточно, чтобы покрыть около 80% от потребности потребителей", - заявили в "Укрэнерго".

Там напомнили, что причина дефицита - российские массированные ракетные атаки, в результате которых повреждения получили и электростанции и высоковольтная сеть.

"К тому же в аварийный ремонт выведены два блока на электростанциях. Потеря генерации была компенсирована выходом из аварийного ремонта и включением в работу одного из блоков электростанции и увеличением производства электроэнергии гидроэлектростанциями.

Сетевые ограничения - только в Одесской области", - говорится в сообщении.

При этом лимиты потребления, доведенные до всех облэнерго, увеличены в связи с сокращением дефицита.

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Сейчас превышение лимитов не фиксируется. В то же время в течение суток в случае несоблюдения лимитов будут применяться аварийные отключения, пояснили в "Укрэнерго".

Также в компании рассказали о ремонтных работах.

Так, на двух подстанциях в восточном и центральном регионах страны завершен ремонт трансформаторного оборудования, которое было повреждено ракетными атаками россиян осенью прошлого года.

"Идет подготовка к включению в работу. Это позволит вывести в работу блоки на электростанциях.

"Укрэнерго", производители электроэнергии и облэнерго постоянно работают над восстановлением поврежденных объектов, пораженных атаками врага. Однако после каждой следующей атаки россиян по энергетической инфраструктуре восстановление становится все сложнее и длится дольше". - резюмировали в госкомпании.

Экономическая правда