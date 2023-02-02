Акции Meta взлетели на фоне удачного квартального отчета, Цукерберг объявил о "годе эффективности"

Акции Meta Platforms - материнской компании Facebook - взлетели более чем на 20%, на пути к самому большому росту за последние 10 лет, после успешного квартального отчета и объявления Марком Цукербергом о планах сделать компанию более экономной и эффективной.

Об этом пишет Bloomberg.

"Акции выросли в ходе торгов после закрытия нью-йоркских рынков в среду. Если рост сохранится, это будет самый большой внутридневной скачок с июля 2013 года.

Цукерберг, который провел прошлый год, обещая далекое будущее в метавселенной, был больше сосредоточен на насущных проблемах, таких как отправка пользователям самых актуальных видео в нужное время, и получение значительной прибыли от продуктов для обмена сообщениями. Он назвал 2023 год "Годом эффективности", - пишет агентство.

"Мы работаем над упрощением нашей организационной структуры и устранением некоторых уровней среднего менеджмента, чтобы быстрее принимать решения, а также над развертыванием инструментов искусственного интеллекта, чтобы помочь нашим инженерам быть более продуктивными", - сказал Цукерберг во время телефонного разговора с инвесторами.

В четвертом квартале продажи компании упали на 4% до $32,2 млрд, что стало третьим периодом снижения подряд.

Несмотря на это, общая сумма превзошла оценки аналитиков, а Meta прогнозирует доход от $26 млрд до $28,5 млрд за первый квартал, что соответствует среднему прогнозу на уровне $27,3 млрд.

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Аналитики прогнозируют, что Meta вернется к росту после текущего периода.

"Meta, акции которой в этом году выросли на 27%, находится на подъеме после худшего года для ее акций в истории. Компания столкнулась со снижением спроса со стороны рекламодателей из-за слабости экономики в целом, а также изменения правил конфиденциальности на iPhone от Apple Inc, что усложнило для Meta возможность предлагать таргетированную рекламу.

В ноябре Meta сократила 11 000 рабочих мест, или 13% рабочей силы, что стало первым в ее истории крупным увольнением", - напоминает Bloomberg.

Кроме этого, Цукерберг потратил десятки миллиардов долларов на создание метавселенной. Эти усилия все еще находятся на ранних стадиях, а это означает, что значительная часть инвестиций не принесет немедленной прибыли.

Экономическая правда