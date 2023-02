Маск временно закрыл свою учетную запись в Twitter для эксперимента

Миллиардер, владелец Twitter Илон Маск временно закрыл свою учетную запись в Twitter в среду, пытаясь проверить, не повлияет ли это на активность его твитов.

Об этом пишет Bloomberg.

"Сделал свой аккаунт частным до завтрашнего утра, чтобы проверить, видите ли вы мои частные твиты больше, чем публичные", - написал Маск в Twitter.

Made my account private until tomorrow morning to test whether you see my private tweets more than my public ones