Маск временно закрыл свою учетную запись в Twitter для эксперимента

Миллиардер, владелец Twitter Илон Маск временно закрыл свою учетную запись в Twitter в среду, пытаясь проверить, не повлияет ли это на активность его твитов.

Об этом пишет Bloomberg.

"Сделал свой аккаунт частным до завтрашнего утра, чтобы проверить, видите ли вы мои частные твиты больше, чем публичные", - написал Маск в Twitter.

Made my account private until tomorrow morning to test whether you see my private tweets more than my public ones February 1, 2023

Перед этим пользователь Ян Майлз Чеонг во вторник опубликовал в Twitter результаты теста - он свидетельствует, что твит, отправленный, когда его учетная запись была закрыта, получил гораздо больше лайков и просмотров, чем тот же твит, опубликованный, когда его учетная запись была открыта.

Маск ответил, что это "чрезвычайно беспокоит", и позже пообещал провести собственный эксперимент.

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Это последний из серии экспериментов, которые Маск проводит после того, как в конце октября купил Twitter за 44 миллиарда долларов.

В частности, он использовал опрос в Twitter, чтобы спросить людей, стоит ли ему оставаться на посту гендиректора, и переключив временную шкалу по умолчанию на алгоритмическую ленту.

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Экономическая правда