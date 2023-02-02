Нефть растет на фоне падения доллара, ОПЕК+ не изменил политику сокращения добычи

Цены на нефть восстановились в четверг после падения на предыдущей сессии, поскольку ослабление доллара вернуло некоторый аппетит к рисковым активам, а решение ОПЕК+ отложить сокращение добычи помогло уменьшить беспокойство относительно избыточного предложения.

Об этом пишет Reuters.

Как изменились цены

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 53 цента, или на 0,6%, до 83,37 долларов за баррель по состоянию на 0709 по Гринвичу.

Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросли на 56 центов, или на 0,7%, до 76,97 долларов за баррель.

Оба индекса перед этим упали более чем на 3% за одну ночь после того, как данные правительства США показали значительное увеличение запасов нефти и нефтепродуктов.

Причины изменения цен

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В среду Федеральная резервная система США повысила процентную ставку на четверть процентного пункта, но продолжила обещать "постоянное повышение" стоимости заимствований в рамках своей борьбы с инфляцией.

"Эти "ястребиные" подтверждения со стороны ФРС были встречены растущими сомнениями со стороны рынков, которые увидели "голубиный" вывод из признания Джерома Пауэлла прогресса в "дезинфляционном процессе" и того, что он не беспокоится о смягчении финансовых условий", - отмечает рыночный аналитик IG Еп Джун Ронг.

"Инфляция несколько снизилась, но остается высокой", - говорится в заявлении центрального банка США, которое стало явным признанием прогресса, достигнутого в снижении темпов роста цен с 40-летних максимумов, достигнутых в прошлом году.

Индекс доллара США упал до нового девятимесячного минимума в четверг в ответ на более мягкое повышение ставок. Ослабление доллара делает нефть в долларовом эквиваленте дешевле для держателей других валют, что стимулирует спрос.

Группа экспертов ОПЕК+ одобрила текущую политику добычи нефти на заседании в среду, оставив сокращение добычи, согласованное в прошлом году, на фоне надежд на рост спроса в Китае и неопределенных перспектив поставок из России, добавляет Reuters.

ОПЕК+ согласилась сократить целевой показатель добычи на 2 миллиона баррелей в сутки, что составляет около 2% мирового спроса, с ноября прошлого года до конца 2023 года, чтобы поддержать рынок.

Цены также растут на фоне запрета ЕС на ввоз российских нефтепродуктов, который вступает в силу 5 февраля.

Страны ЕС будут пытаться заключить соглашение в пятницу по предложению Еврокомиссии об установлении предельных цен на российские нефтепродукты, после того, как отложили решение в среду на фоне разногласий между странами-членами, сообщили дипломаты.

На прошлой неделе Еврокомиссия предложила, чтобы с 5 февраля ЕС применил верхний предел цены в 100 долларов за баррель на премиальные российские нефтепродукты, такие как дизтопливо, и верхний предел в 45 долларов за баррель на продукты со скидкой, такие как мазут.

Экономическая правда