Федрезерв США снова повысил ставку, но лишь на четверть процента

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Федеральная резервная система США продолжила цикл повышения ставок, однако снова замедлила темп - после месяцев повышения на 0,5-0,75 процентных пункта в январе ставка выросла на 0,25 п.п.

Об этом сообщает Bloomberg.

Председатель Федрезерва США Джером Пауэлл заявил, что, хотя ФРС и замедлил темпы роста ставок, чиновники ожидают еще "несколько" повышений процентных ставок, прежде чем остановить цикл ужесточения монетарной политики.

Члены Федерального комитета по операциям на открытом рынке (OFAC) единодушно решили повысить целевой показатель базовой ставки ФРС на 0,25 п.п. до диапазона от 4,5% до 4,75%. Такой шаг последовал за повышением на полпункта в декабре и четырьмя жесткими повышениями на 0,75 процентных пункта до этого.

"Комитет ожидает, что дальнейшее повышение целевого диапазона потребуется, чтобы определить такую монетарную политику, которая будет достаточно ограничительной, чтобы со временем вернуть инфляцию к 2%", - говорится в заявлении ФРС.

В то же время цикл повышения ставок может приближаться к завершению. Комитет заявил, что "продолжительность будущего повышения" ставок будет зависеть от ряда факторов, в частности - от общего ужесточения денежно-кредитной политики. Ранее он привязывал к этим факторам "темпы" будущих повышений.

Еще одним изменением по сравнению с предыдущим заявлением стало то, что ФРС отметила, что инфляция "несколько снизилась, но остается высокой", что свидетельствует о росте уверенности политиков в том, что ценовое давление достигло своего пика.

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"Восстановление ценовой стабильности, вероятно, потребует сохранения ограничительной позиции в течение некоторого времени", - отметил Пауэлл и добавил, что пока не ожидает снижения ставок в этом году.

На предыдущем заседании в декабре 17 из 19 членов Комитета прогнозировали, что ФРС повысит ставки до 5% или выше в этом году, при этом ни один из чиновников не ожидает их снижения.