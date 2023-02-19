Гендиректор РГК Фирташа уволился с должности
Олег Никоноров уволился с должности генерального директора Региональной газовой компании (РГК) Дмитрия Фирташа.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
"Вчера был мой последний день работы на должности руководителя РГК.
Я благодарю всю команду РГК вместе с которой имел возможность все эти годы коренным образом модернизировать газовую отрасль и создавать комфорт для миллионов людей", - написал Никоноров.
РГК - производственно-технологическая компания, которая специализируется на операционных, производственных, инжиниринговых и R&D решениях для газораспределения. РГК Фирташа до недавнего времени контролировала 20 из 43 газораспределительных сетей (ГРС) или так называемые облгазы. Суммарно подконтрольные бизнесмену операторы ГРС распределяли около 70% газа в стране.
В конце мая 2022 года по ходатайству ГБР суд передал в управление АРМА арестованные частные корпоративные права на 26 областных и городских операторов газораспределительных систем.
Основанием для такого решения стало дело Государственного бюро расследований о взыскании арендной платы с облгазов за право пользования газовыми сетями. Убытки государства оценили в почти 1,5 млрд грн.
Напоминаем:
В понедельник, 16 января, в компаниях "Днепрогаз" и "Харьковгаз", входящих в группу РГК Дмитрия Фирташа, проходили следственные действия Национальной полиции.