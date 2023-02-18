ЕС и США еще с декабря 2021 года начали разрабатывать санкции против РФ
Европейский союз вместе с Соединенными Штатами Америки начали разрабатывать санкции против России за два месяца до ее полномасштабного вторжения в Украину.
Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, передает "Зеркало недели".
По ее словам, ЕС совместно с США начали разработку масштабных экономических санкций против России еще в декабре 2021 года.
Глава Еврокомиссии отметила, что в целом над санкциями против РФ на Западе начали работать за год до полномасштабного вторжения. Именно в это время представители США начали делать первые прогнозы относительно возможного вторжения.
Добавляется, что тогда ЕС надеялся, что вторжение РФ все же не произойдет, однако начал готовиться к нему.
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Напомним:
Европейская комиссия отказалась от планов наложить санкции на российский ядерный сектор или его представителей в следующем пакете санкций.