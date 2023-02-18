После утреннего обстрела энергосистема возвращается к нормальной работе - "Укрэнерго"

getty images

В результате утренней ракетной атаки россиян диспетчерский центр "Укрэнерго" применял превентивные отключения, сейчас энергосистема возвращается к нормальной работе, дефицит мощности отсутствует.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"После утренней атаки электростанции возвращаются к нормальной работе, их мощности достаточно для покрытия потребления в полном объеме.

Импорт электроэнергии из Словакии сегодня незначительный, что является обычным явлением при достаточности собственной генерации и стабилизации электроснабжения в стране", - говорится в сообщении.

Отмечается, что потребление электроэнергии значительно ниже, чем в пятницу, что характерно для выходного дня.

Однако в "Укрэнерго" подчеркивают, что в случае изменения ситуации и при росте потребления возможно применение отключений.

Сейчас в Одессе все еще действуют сетевые ограничения, вызванные значительным повреждением энергетической инфраструктуры. Поэтому во избежание перегрузки оборудования применяются графики почасовых отключений.