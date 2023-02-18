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После утреннего обстрела энергосистема возвращается к нормальной работе - "Укрэнерго"

Суббота, 18 февраля 2023, 11:46 - Игорь Пилипив
 
getty images

В результате утренней ракетной атаки россиян диспетчерский центр "Укрэнерго" применял превентивные отключения, сейчас энергосистема возвращается к нормальной работе, дефицит мощности отсутствует. 

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"После утренней атаки электростанции возвращаются к нормальной работе, их мощности достаточно для покрытия потребления в полном объеме. 

Импорт электроэнергии из Словакии сегодня незначительный, что является обычным явлением при достаточности собственной генерации и стабилизации электроснабжения в стране", - говорится в сообщении. 

Отмечается, что потребление электроэнергии значительно ниже, чем в пятницу, что характерно для выходного дня.

Однако в "Укрэнерго" подчеркивают, что в случае изменения ситуации и при росте потребления возможно применение отключений.

Сейчас в Одессе все еще действуют сетевые ограничения, вызванные значительным повреждением энергетической инфраструктуры. Поэтому во избежание перегрузки оборудования применяются графики почасовых отключений.

Также вчера в Киевской области из-за сетевых ограничений в определенные часы применялось ограничение потребления. 

Напомним:

Благодаря улучшению противовоздушной обороны и "снижению возможностей Москвы наносить удары" по критической инфраструктуре худшее в ситуации с электроэнергией, вероятно, позади, но "расслабляться не стоит".

Укрэнерго электроэнергия РФ
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