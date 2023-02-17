Маск закрыл два из трех индийских офисов Twitter – Bloomberg
Twitter закрыл два из своих трех индийских офисов и приказал своим сотрудникам работать из дома, подчеркивая миссию Илона Маска сократить расходы и вывести переживающую трудности социальную сеть на чистую прибыль.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Отмечается, что Twitter, который в конце прошлого года под руководством нового владельца Илона Маска уволил более 90% своих более чем 200 сотрудников в Индии, закрыл свои офисы в политическом центре Нью-Дели и финансовом центре Мумбаи.
Компания продолжает управлять офисом в южном технологическом центре Бенгалура, где работают преимущественно инженеры, сообщили собеседники на условиях анонимности.
"Миллиардер, генеральный директор Илон Маск уволил сотрудников и закрыл офисы по всему миру в рамках усилий, направленных на то, чтобы сделать Twitter финансово стабильным до конца 2023 года.
Тем не менее Индия считается ключевым рынком роста для американских технологических гигантов - от Meta Platforms до Google Alphabet - которые делают долгосрочные ставки на самую быстрорастущую интернет-арену в мире. Последние шаги Маска свидетельствуют о том, что сейчас он придает меньшее значение рынку", - пишет агентство.
За последние годы Twitter превратился в один из важнейших публичных форумов Индии, где происходят горячие политические дискуссии, а премьер-министр Нарендра Моди имеет 86,5 миллиона подписчиков.
Однако доход от него не является значительным для компании Маска, которой также приходится бороться со строгими правилами относительно контента и все более изощренной конкуренцией на местном рынке.
Twitter не сразу ответил на запрос издания о комментарии.
Отток работников - многие из которых были уволены - после приобретения компании Илоном Маском вызвал беспокойство относительно того, сможет ли Twitter поддерживать свою деятельность и регулировать контент. На этой неделе Маск заявил, что ему может потребоваться время до конца года, чтобы стабилизировать компанию и убедиться, что она финансово здорова.
После выкупа компании за 44 миллиарда долларов, Twitter не смог оплатить миллионы долларов за аренду штаб-квартиры в Сан-Франциско и офисов в Лондоне, подал в суд на многочисленных подрядчиков за неоплаченные услуги, а также выставил на аукцион все - от статуй птиц до эспрессо-машин, чтобы собрать деньги.
Маск также открыто высказывал идею банкротства и ссылался на "массовое падение доходов", поскольку рекламодатели сбежали из-за опасений относительно способности Twitter отсеивать нежелательный контент.
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Экономическая правда