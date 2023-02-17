Маск закрыл два из трех индийских офисов Twitter – Bloomberg

Twitter закрыл два из своих трех индийских офисов и приказал своим сотрудникам работать из дома, подчеркивая миссию Илона Маска сократить расходы и вывести переживающую трудности социальную сеть на чистую прибыль.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что Twitter, который в конце прошлого года под руководством нового владельца Илона Маска уволил более 90% своих более чем 200 сотрудников в Индии, закрыл свои офисы в политическом центре Нью-Дели и финансовом центре Мумбаи.

Компания продолжает управлять офисом в южном технологическом центре Бенгалура, где работают преимущественно инженеры, сообщили собеседники на условиях анонимности.

"Миллиардер, генеральный директор Илон Маск уволил сотрудников и закрыл офисы по всему миру в рамках усилий, направленных на то, чтобы сделать Twitter финансово стабильным до конца 2023 года.

Тем не менее Индия считается ключевым рынком роста для американских технологических гигантов - от Meta Platforms до Google Alphabet - которые делают долгосрочные ставки на самую быстрорастущую интернет-арену в мире. Последние шаги Маска свидетельствуют о том, что сейчас он придает меньшее значение рынку", - пишет агентство.

За последние годы Twitter превратился в один из важнейших публичных форумов Индии, где происходят горячие политические дискуссии, а премьер-министр Нарендра Моди имеет 86,5 миллиона подписчиков.