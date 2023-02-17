Во Львовской области незаконно приватизировали взлетную полосу
Прокуратура объявила о подозрении бывшему государственному регистратору в несанкционированном изменении информации, что привело к фактической незаконной приватизации взлетной полосы аэродрома одного из сел Львовского района.
Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной прокуратуры.
"По данным следствия, подозреваемый, являясь государственным регистратором, при отсутствии соответствующих правоустанавливающих документов внес в Государственный реестр вещных прав изменения в праве собственности на объект недвижимого имущества. Таким образом, он незаконно зарегистрировал право частной собственности на взлетную полосу за третьими лицами", - говорится в сообщении.
Как следствие, из государственной коммунальной собственности фактически выбыл бывший аэродром, находящийся в одном из сел Львовского района.
На незаконно приватизированный объект суд наложил арест.
Экономическая правда