Во Львовской области незаконно приватизировали взлетную полосу

Прокуратура объявила о подозрении бывшему государственному регистратору в несанкционированном изменении информации, что привело к фактической незаконной приватизации взлетной полосы аэродрома одного из сел Львовского района.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной прокуратуры.

"По данным следствия, подозреваемый, являясь государственным регистратором, при отсутствии соответствующих правоустанавливающих документов внес в Государственный реестр вещных прав изменения в праве собственности на объект недвижимого имущества. Таким образом, он незаконно зарегистрировал право частной собственности на взлетную полосу за третьими лицами", - говорится в сообщении.

Как следствие, из государственной коммунальной собственности фактически выбыл бывший аэродром, находящийся в одном из сел Львовского района.

На незаконно приватизированный объект суд наложил арест.

Экономическая правда