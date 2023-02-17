Болгария оштрафовала местную "дочку" российского "Лукойла" на 37 миллионов долларов

Орган регулирования конкуренции Болгарии оштрафовал ведущего дистрибьютора топлива и трейдера страны "Лукойл-Болгария" на 67,7 млн левов (36,83 млн долл.) за злоупотребление доминирующим положением на рынке.

Об этом сообщает Reuters.

Регулятор заявил, что компания "Лукойл-Болгария", контролируемая российской компанией "Лукойл", оказывала ценовое давление на своих оптовых конкурентов, постепенно меняя условия оптовых цен и отменяя количественные скидки с марта 2021 года по конец июня 2022 года.

Такая политика могла ограничить конкуренцию на рынках топлива и повлиять на потребителей.

"Комиссия по защите конкуренции обнаружила, что "Лукойл-Болгария" реализовала комплексную стратегию ограничения конкуренции в оптовой торговле топливом в стране", - говорится в сообщении регулятора.

Регулятор приступил к расследованию ценовой политики компании после жалоб болгарского подразделения OMV и других оптовых торговцев топливом.

В сентябре прошлого года он обвинил компанию в нарушении правил конкуренции.