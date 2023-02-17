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Болгария оштрафовала местную "дочку" российского "Лукойла" на 37 миллионов долларов

Пятница, 17 февраля 2023, 15:16 - Анастасия Жарикова

Орган регулирования конкуренции Болгарии оштрафовал ведущего дистрибьютора топлива и трейдера страны "Лукойл-Болгария" на 67,7 млн левов (36,83 млн долл.) за злоупотребление доминирующим положением на рынке.

Об этом сообщает Reuters.

Регулятор заявил, что компания "Лукойл-Болгария", контролируемая российской компанией "Лукойл", оказывала ценовое давление на своих оптовых конкурентов, постепенно меняя условия оптовых цен и отменяя количественные скидки с марта 2021 года по конец июня 2022 года.

Такая политика могла ограничить конкуренцию на рынках топлива и повлиять на потребителей.

"Комиссия по защите конкуренции обнаружила, что "Лукойл-Болгария" реализовала комплексную стратегию ограничения конкуренции в оптовой торговле топливом в стране", - говорится в сообщении регулятора.

Регулятор приступил к расследованию ценовой политики компании после жалоб болгарского подразделения OMV и других оптовых торговцев топливом.

В сентябре прошлого года он обвинил компанию в нарушении правил конкуренции.

"Лукойл-Болгария" является частью группы "Лукойл", которая контролирует единый нефтеперерабатывающий завод Болгарии Neftochim Burgas и оперирует более 200 АЗС.

Регулятор заявил, что в ходе расследования "ЛУКОЙЛ" Болгария изменил и исправил свое рыночное поведение. Компания может оспорить штраф в суде в течение 14 дней.

Экономическая правда

Лукойл Болгария штраф
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