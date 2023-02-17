Все разделы
Укр / Рус

Курс валют на 17 февраля: наличная гривня укрепляется по отношению к евро

Пятница, 17 февраля 2023, 14:59 - Анастасия Жарикова

В пятницу, 17 февраля, наличный евро подешевел как на черном рынке, так и в банках, доллар в банках наоборот немного поднялся в цене.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 14:00 курс доллара на "черном рынке" составлял 39,67 – 39,85 грн, а в четверг, 16 февраля, колебался на уровне 39,6 – 39,87 грн.

Относительно "черного" курса гривны к евро, в это же время курс составлял 42,0 - 42,33 грн. Для сравнения, в четверг курс колебался на уровне 42,2 – 42,48 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

  • Доллар США – 39,55 – 40,0 грн (курс на 16 февраля – 39,5 – 39,95 грн);
  • Евро – 41,86 – 42,55 грн (курс на 16 февраля – 42,0 – 42,7 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

  • Приватбанк – 39,15 – 39,65 грн;
  • Ощадбанк – 39,6 – 40,4 грн;
  • Укрэксимбанк – 39,5 – 40,0 грн;
  • Райффайзен – 39,3 – 40,0 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.

курс валют гривня доллар евро
Материалы по теме
Курс валют на 16 февраля: наличный доллар в банках в пределах 39 16 февраля 2023, 12:47
Курс валют на 15 февраля: валюта в кассах банков несколько подешевела 15 февраля 2023, 12:04
Курс валют на 14 февраля: на "черном рынке" подорожал евро, курсы в банках стабильны 14 февраля 2023, 12:33
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте