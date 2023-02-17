Украинизация айфонов: Apple в новой iOS добавит обновление для украинской клавиатуры

В новой бета-версии операционной системы Apple iOS 16.4 появились обновления для украинской клавиатуры.

Об этом сообщил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Многие ожидали этого обновления. Теперь тестирую бета iOS 16.4. Там появились новые фишки для украинской клавиатуры", – написал министр.

Теперь пользователям будет доступен "предиктивный ввод" – способ ввода, когда смартфон в процессе набора предлагает варианты окончания слов и фраз.

Также украинский текст можно будет набирать просто пальцем по клавиатуре - "скольжением для ввода".

"За несколько недель ждите всех девайсов Apple. Украинизация продолжается", - резюмировал Федоров.

Экономическая правда