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Украинизация айфонов: Apple в новой iOS добавит обновление для украинской клавиатуры

Пятница, 17 февраля 2023, 14:35 - Анастасия Жарикова

В новой бета-версии операционной системы Apple iOS 16.4 появились обновления для украинской клавиатуры.

Об этом сообщил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Многие ожидали этого обновления. Теперь тестирую бета iOS 16.4. Там появились новые фишки для украинской клавиатуры", – написал министр.

Теперь пользователям будет доступен "предиктивный ввод" – способ ввода, когда смартфон в процессе набора предлагает варианты окончания слов и фраз.

Также украинский текст можно будет набирать просто пальцем по клавиатуре - "скольжением для ввода".

"За несколько недель ждите всех девайсов Apple. Украинизация продолжается", - резюмировал Федоров.

Экономическая правда

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