"Зерно из Украины": еще одно судно доставит пшеницу в Кению и Эфиопию
В рамках программы Grain From Ukraine ("Зерно из Украины") еще одно судно - балкер VALSAMITIS - доставит 25 тысяч тонн украинской пшеницы в Кению и 5 тысяч тонн в Эфиопию.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины в Facebook.
Отмечается, что в порту ️"Черноморск" уже идут работы по загрузке.
"Это уже пятое судно в рамках программы #GrainFromUkraine. Ее цель - предоставление гуманитарной украинской пшеницы странам, которые страдают от продовольственного кризиса.
Среди таких стран - Кения и Эфиопия, которые получат эту партию пшеницы благодаря донатам Великобритании, Норвегии, Бельгии, Нидерландов, Швейцарии, Италии, Словении и Чехии", - говорится в сообщении.
Также идет разгрузка 4-го судна в порту Джибути. Балкер АMIRA HANA доставил для Эфиопии 30 тысяч тонн украинской пшеницы.
"Кроме этого, сегодня утром порт ️"Одесса" принял балкер ROYAL STAR, который также повезет гуманитарную пшеницу", - добавили в министерстве.
Программа Grain From Ukraine основана Владимиром Зеленским и реализуется при поддержке Всемирной продовольственной программы ООН и развитых стран мира.
Уже более 30 стран присоединились к программе, а сумма донатов составляет почти 200 миллионов долларов, отметили в ведомстве.
Суммарно в рамках программы 110 тысяч тонн украинской пшеницы уже получили одни из самых социально уязвимых стран Африки - Эфиопия и Сомали.
В общем, с 1 августа в рамках "Зерновой инициативы" из портов Большой Одессы вышли 746 судов, которые экспортировали 2,5 миллиона тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки, отчитались в МИУ.
Экономическая правда