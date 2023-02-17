"Зерно из Украины": еще одно судно доставит пшеницу в Кению и Эфиопию

фото: мининфраструктуры

В рамках программы Grain From Ukraine ("Зерно из Украины") еще одно судно - балкер VALSAMITIS - доставит 25 тысяч тонн украинской пшеницы в Кению и 5 тысяч тонн в Эфиопию.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины в Facebook.

Отмечается, что в порту ️"Черноморск" уже идут работы по загрузке.

"Это уже пятое судно в рамках программы #GrainFromUkraine. Ее цель - предоставление гуманитарной украинской пшеницы странам, которые страдают от продовольственного кризиса.

Среди таких стран - Кения и Эфиопия, которые получат эту партию пшеницы благодаря донатам Великобритании, Норвегии, Бельгии, Нидерландов, Швейцарии, Италии, Словении и Чехии", - говорится в сообщении.

Также идет разгрузка 4-го судна в порту Джибути. Балкер АMIRA HANA доставил для Эфиопии 30 тысяч тонн украинской пшеницы.

"Кроме этого, сегодня утром порт ️"Одесса" принял балкер ROYAL STAR, который также повезет гуманитарную пшеницу", - добавили в министерстве.