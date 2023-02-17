Goldman Sachs ожидает еще три повышения ставки ФРС США в 2023 году

В Goldman Sachs ожидают, что Федеральная резервная система США повысит процентные ставки еще трижды в этом году на четверть процентного пункта каждый раз, после того, как данные на этой неделе указали на устойчивую инфляцию и устойчивость на рынке труда.

Об этом пишет Reuters.

Согласно данным, опубликованным в четверг, цены производителей ускорились в январе больше всего за последние семь месяцев, в то время как отчет Министерства труда показал, что количество американцев, подающих новые заявления на получение пособия по безработице, неожиданно сократилось на прошлой неделе.

"В свете более сильного роста и более устойчивых новостей об инфляции, мы добавляем повышение ставки на 25 б.п. (базисных пунктов) в июне к нашему прогнозу ФРС, чтобы достичь пиковой ставки 5,25-5,5%", - заявили экономисты во главе с Яном Хатциусом в записке, опубликованной в четверг.

Между тем, денежные рынки пока оценивают конечную ставку на уровне 5,3% к июлю.

После недавних американских данных европейский инвестиционный банк UBS заявил, что ожидает от центрального банка повышения ставок на 25 б.п. на мартовском и майском заседаниях, что может оставить ставку в диапазоне 5-5,25%.

J.P.Morgan до последних американских данных прогнозировал конечную ставку на уровне 5,1% к концу июня, а BofA Global Research прогнозировал ее в диапазоне 5-5,25% до конца года.