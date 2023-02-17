Минцифры сэкономило более 200 миллионов на интернет-субвенции для сел: как это удалось

Министерство цифровой трансформации обеспечило скоростным интернетом 3237 сел и 7,5 тысячи социальных учреждений, несмотря на перевыполнение плана удалось сэкономить более 200 миллионов гривен бюджетных средств.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

"Перевыполненный план, эффективное использование госбюджета и антикоррупция – Отчет Счетной палаты об интернет-субвенции. И самое главное – более 1 млн украинцев могут работать, учиться и быть на связи", - отметили в ведомстве.

Для того чтобы обеспечить 6 тысяч соцзаведений в 3 тыс сел Минцифра получила 500 млн гривен.

"Мы же к июлю 2022 года перевыполнили цель и использовали 55% бюджета — 272 млн гривен. Сэкономленные средства общины смогли использовать на территориальную оборону и подключение других сел к интернету", - добавили в министерстве.

На сэкономленные средства Минцифры продолжает подключать другие села к интернету.

Экономическая правда