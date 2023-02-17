Instagram запускает собственные каналы, как в Telegram - на очереди Messenger и Facebook

Социальная сеть Instagram, которая принадлежит Meta, представила собственные "каналы вещания", в которых авторы контента могут публиковать фото, видео или аудио сообщения для своей аудитории.

Об этом сообщается в блоге Instagram.

Каналы, говорят в компании, являются публичным инструментом обмена сообщениями "от одного ко многим". Авторы каналов могут публиковать текстовые, фото, видео и голосовые сообщения, создавать опросы и тому подобное.

При этом, только авторы могут отправлять сообщения, тогда как подписчики могут реагировать на контент и голосовать в опросах. Такой формат напоминает Telegram-каналы, что также отмечают профильные СМИ.

Сейчас компания тестирует каналы трансляции с несколькими американскими блогерами и планирует расширить доступ в ближайшие месяцы.

"Пока мы впервые внедряем эту новую функцию в Instagram, мы также будем тестировать каналы трансляции в Messenger и Facebook в течение следующих месяцев", - отметили в компании.